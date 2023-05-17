До сліз: військові подружилися з підлітком та зробили йому омріяний подарунок

Українські військові подружились з підлітком, який їздив на маленькому та поламаному велосипеді. Однак хлопець з радістю давав військовим покататись на ньому.

Вони так здружились, що наші бійці зробили дитині цінний подарунок. Той день бійці зняли на відео, яке неможливо дивитись без сліз, пише 24 Канал.

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Що подарували українські військові підлітку

До нас прив'язався юний "орлик". Він дозволив нам покататись (на велосипеді – 24 Канал). Він їздив на старому, поламаному велосипеді. Цей хлопчина заслуговував на класний подарунок,

– написали військові.

Так, вони подарували хлопцю новий великий велосипед та взуття.

Військові подарували хлопцю новий велосипед: дивіться відео

Українські діти досі живуть біля бойових дій

На початку березня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою дітей з зони воєнних дій та збройних конфліктів евакують примусово. Під цю категорію підпадав Бахмут.

У березня міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що внаслідок масштабної та складної роботи вдалось вивезти на безпечні території усіх дітей з Часового Яру, що у Донецькій області.

За словами Верещук, станом на 20 березня у Бахмуті залишалось 15, або 20 дітей. Міністерка пояснила, що точної цифри вона не має через те, що не може добратись до міста.

Варто зазначити, що поліція Донеччини розповіла 12 травня 2023 року, що вони вивезли з Хромового Бахмутської громади 9-річного Матвія з батьками та ще шістьох дорослих. Це була єдина родина з дитиною у Хромовому.

Будинок дев'ятирічного Матвійка р**исти також знищили, і він з батьками мешкав у підвалі. У рідкісні хвилини затишшя хлопчик виходів надвір, аби хоч трохи подихати свіжим повітрям,

– розповіли правоохоронці.

Вони уточнили, що вивозили людей вночі на спецтранспорті, забираючи з підвалів та в обумовленій локації передавали поліції, яка везла їх у безпечне місце. Їм вдалось вивезти 8 дорослих та дитину.