Журналісти поспілкувалися з хлопчиком Дімою, який живе у Ямполі. Варто нагадати, що звідти до лінії фронту лише 10 кілометрів.

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Сім'я Діми не виїхала ні на початку повномасштабного вторгнення, ні під час окупації. Та і зараз не збирається. На питання журналістів про майбутнє, дитина відповіла, що хоче стати військовим і захищати Україну. На його думку, захисник має бути у бронежилеті, з каскою та автоматом. Ну і звісно, бути серйозним і нічого не боятися.

Коли журналісти запитали, чи боїться чогось хлопчик, він сказав, що нічого. Однак потім уточнив:

Боюсь, що прилетить.

Дитина боїться спати вдома

Після "прильоту" поряд, коли загинув сусід хлопчика, він боїться спати у будинку і щовечора спускається у підвал.

Як живе Діма у зруйнованому Ямпілі / Фото LIGA.net

У селищі лишилось 17 дітей. У себе вдома їх збирає єдина вчителька: допомагає проходити тести та підключатись до онлайн-уроків. Сарайчик зі старлінком та генератором біля її будинку гордо називається "освітньо-консультаційним пунктом".

На жаль, у населених пунктах, що розташовані близько до лінії фронту, продовжують жити діти. Їхні батьки відмовляються від евакуації з різних причин. Як сказав депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков ще у квітні, влада регулярно вмовляє місцеве населення евакуюватись.

Знаю, що у безпосередній близькості до фронту перебуває ще 34 дитини. Нещодавно туди навідувалась віцепрем'єрка Ірина Верещук. Розглядається можливість примусової евакуації, коли один з батьків забере дитину в тил,

– розповів місцевий депутат.

І це відбувається попри те, що у населених пунктах, які розташовані на лінії фронту, напружена ситуація з водопостачанням, електрикою, опаленням та доступом до товарів першої необхідності. Туди регулярно навідуються гуманітарні місії від державних структур та міжнародних організацій.