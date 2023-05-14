Про це 24 Каналу заявила депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. Вона зауважила, що українці для росіян не мають жодної цінності. Окупанти використовують їх, зокрема, або для пропаганди, або як "живий щит".
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"За цей рік вони показали ставлення до наших людей. Для них немає нічого святого", – наголосила Сисоєва.
Допомагає окупантам в депортації
Депутатка Запорізької райради зазначила, що викраденню українських дітей сприяють і місцеві колаборанти.
"Є така школа-інтернат в Кам'янці-Дніпровській, звідки вивезли дітей. Її очолює ексдепутатка Запорізької облради Ніна Гурська. Це колаборантка, яка із задоволенням знімається в російських пропагандистських відео", – заявила Сисоєва.
Як колаборантка на Запоріжжі допомагає окупантам викрадати дітей: дивіться відео
За її словами, Гурська поруч із російськими військовими розповідала, як вона віддає дітей.
От вивозьте, діти не мають страждати від війни". Це просто жахливо,
– розказала депутатка Запорізької районної ради.
Викрадення українських дітей росіянами
- Росія депортувала з України 19 393 дитини. Такі офіційно підтверджені дані повідомила радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. Однак це поіменний список. Герасимчук зауважила, що насправді росіяни викрали 200 – 300 тисяч українських дітей.
- За її словами, багатьом дітям, яких силоміць вивезли з окупованих територій, вже знайшли нові родини в країні-агресорці. Ці усиновлення є незаконними, але повернути цих дітей в Україну – буде складно. Особливо, якщо мовиться про маленьких дітей, які не пам'ятають про те, звідки вони. Однак Україна знайде і поверне кожну дитину.
- Росіяни проводять так звані "медогляди" дітей, на яких відбирають лише найздоровіших. А після того малечу депортують.
- Окупанти відкрили кримінальне провадження проти 14-річної українки, яку вони викрали. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, усе через те, що росіяни не хочуть повертати дівчину в Україну.