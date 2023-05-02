Жодні виправдання не скасують факту злочину та геноциду проти України. Львова-Бєлова сидітиме на лаві підсудних. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

До теми Цинізму немає меж: Львова-Бєлова звинуватила Україну в тому, що та не евакуювала дітей

Сховатись від правосуддя не вийде

В інтерв'ю американським журналістам воєнна злочинниця Марія Львова-Бєлова заявила, що вона зовсім не викрадала, а начебто "рятувала" українських дітей з Маріуполя. Ба більше, вона цинічно звинуватила українську сторону, мовляв, вона нічого не робила для евакуації дітей.

Насправді ж Росія не відкривала гуманітарний коридор, аби маленьких українців можна було безпечно доправити на територію України.

В Америці різні журналісти, не варто ідеалізувати їх. Але знову ж, Львова-Бєлова каже, що вона матір, а тому начебто не може бути воєнною злочинницею. Жінки нацистів теж були матерями, але це ніяк їх не виправдовувало. Деякі з них і самі були нацистками та приймали рішення про знищення людей у газових камерах,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

На Львову-Бєлову вже виписали офіційний ордер, Міжнародним правом підтверджено, що вона є викрадачкою дітей. Заяви людей путінського режиму, у тому числі воєнних злочинців, будуть зафіксовані. Безглузді виправдання нікому не допоможуть.

"Марія Львова-Бєлова буде сидіти на лаві підсудних. Їй можуть виписати не лише ордер за викрадення дітей, але й за інші злочини, які вона вчиняє. Те, що вона намагається виправдатись, це для злочинців логічно", – зазначив політтехнолог.

Навіть американські журналісти їй прямо сказали, що вона воєнна злочинниця, тому хоч скільки інтерв'ю з виправданнями вона не надасть, все одно відповідатиме за свої злочини.

Борис Тизенгаузен про цинічні заяви Львової-Бєлової: дивитись відео

Детальніше про цинічні заяви Львової-Бєлової