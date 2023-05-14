Об этом 24 Каналу заявила депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Она отметила, что украинцы для россиян не имеют никакой ценности. Оккупанты используют их, в частности, либо для пропаганды, либо как "живой щит".

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"За этот год они показали отношение к нашим людям. Для них нет ничего святого", – подчеркнула Сысоева.

Помогает оккупантам в депортации

Депутат Запорожского райсовета отметила, что похищению украинских детей способствуют и местные коллаборанты.

"Есть такая школа-интернат в Каменке-Днепровской, откуда вывезли детей. Ее возглавляет экс-депутат Запорожского облсовета Нина Гурская. Это коллаборантка, которая с удовольствием снимается в российских пропагандистских видео", – заявила Сысоева.

Как коллаборантка в Запорожской области помогает оккупантам похищать детей: смотрите видео

По ее словам, Гурская рядом с российскими военными рассказывала, как она отдает детей.

Вот вывозите, дети не должны страдать от войны". Это просто ужасно,

– рассказала депутат Запорожского районного совета.

Похищение украинских детей россиянами