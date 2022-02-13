Військові ЗСУ влаштували стрілянину в кафе на Донеччині: загинув нацгвардієць і цивільний

На Донеччині двоє військовослужбовців Збройних сил влаштували стрілянину із закріпленої зброї. Внаслідок інциденту загинули нацгвардієць і цивільна особа.

Окрім цього, ще двоє людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Надзвичайна подія сталася в неділю, 13 лютого, на території кафе у селі Гранітне, що в Донецькій області.

Читайте також На Рівненщині сталася бійка зі стріляниною між копачами бурштину та СБУ: є поранені

За даними слідства, двоє військовослужбовців ЗС України вчинили стрілянину із закріпленої зброї. Внаслідок цього службовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули,

– зазначили у прокуратурі.

Правоохоронцям вдалося оперативно відшукати та спіймати зловмисників. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Наприкінці січня солдат-строковик Артем Рябчук відкрив стрілянину по нацгвардійцях на заводі "Південмаш" у Дніпрі. Внаслідок інциденту п'ятеро людей загинули. Ще п'ятеро людей зазнали поранень різного ступеня важкості, усі вони перебувають у лікарні.

Текст публікації Спеціалізованої прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил:

Подвійне вбивство на Донеччині – затримано військових ЗСУ

За процесуального керівництва Маріупольської спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил затримано двох військовослужбовців Збройних Сил України за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та умисного вбивства двох осіб.

За даними слідства, 13 лютого 2022 року двоє військовослужбовців ЗС України, перебуваючи на території кафе у селі Гранітне Донецької області, вчинили стрілянину із закріпленої зброї. Внаслідок цього військовослужбовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули, ще дві особи зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

На місці події працюють керівництво та прокурори Волноваського відділу Маріупольської спецпрокуратури об'єднаних сил, слідчі Волноваського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області та експерти. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.