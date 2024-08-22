Молочний клей на сніданок і пліснява на стінах: військовий оголосив голодування на лікуванні

Бойовий медик Петро Конопля потрапив до обласної психіатричної лікарні №2 в Одесі для лікування. В установі він зіткнувся з проблемою низької якості харчування, через що оголосив голодування.

Про своє рішення голодувати військовий заявив у своїх соціальних мережах. За його словами, харчування пацієнтів готується з продуктів низької якості та не відповідає нормам збалансованості – а саме, відсутні овочі та фрукти.

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Бойовий медик незадоволений якістю обслуговування у лікарні

Треба мати неймовірний талант, щоб із нормальних продуктів приготувати таку гидоту, якою нас тут годують, а тут лікуються військові, і збалансоване харчування це частина лікування,

– сказав він.

Конопля також продемонстрував свою лікарняну палату, на стінах якої було видно плісняву, а також показав страви, якими годують пацієнтів.

Вівсянку, подану на сніданок, він порівняв із молочним клеєм. У м'ясі, поданому разом із макаронами, військовий виявив жили та шкірки.

Він зазначив, що на якість харчування у медичній установі скаржилися не лише військові, а й цивільні пацієнти та медперсонал, проте змінити ситуацію у них не було можливості.

Військовий домігся змін

Через деякий час бойовий медик розповів, що після його публікації "зміни вже почалися". Тепер до макаронів та компоту, які пропонували у лікарні, додали також овочі та сардельку.

"Хлопці, які тут лікуються тривалий час, таку їжу бачили вперше", – розповів він і додав, що завтра в лікарні чекають на приїзд "губернатора і декількох телеканалів".