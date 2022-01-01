Військовий облік для жінок, перерахунок пенсій та повернення техогляду: чого чекати у 2022 році

У 2022 році на українців чекає чимало змін. Багато нововведень торкнуться водіїв, яким потрібно буде знову проходити техогляд, українським жінкам доведеться ставати на військовий облік.

Також нововведення мають відчути пенсіонери – їм обіцяють багаторівневе підвищення пенсій. Про ці та інші зміни – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

Зверніть увагу У 2022 році пенсії підвищуватимуть одразу у 12 етапів

Що буде з доларом

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, розповів, що на курс долара в 2022 році впливатимуть кілька факторів та загроз. Насамперед слід відзначити загрозу повномасштабної війни з Росією. Сама загроза вже сприяє девальвації гривні та відтоку коштів з України. Однак якщо війна розпочнеться, то девальвація гривні буде дуже суттєвою – курс може знизитися до 50 гривень за долар чи навіть більше.

Іншим важливим фактором є розвиток енергетичної кризи. Очевидно, що українська економіка ціну газу на рівні 1000 доларів не витримає. Вже зараз зупинилася частина підприємств. Критично зростає заборгованість енергокомпаній. Є загроза повномасштабних відключень підприємств та населення від енергопостачання та опалення,

– пояснив фахівець.

Він додав, що продовження пандемії коронавірусу та карантинних обмежень також призводять до охолодження економіки – порушується логістика, міжнародна торгівля, скорочуються інвестиції. Все це матиме негативний вплив на економічну ситуацію у 2022 році та сприятиме девальвації.

Гривня може обвалитися у разі повномасштабного вторгнення РФ / Фото з архіву сайту 24 каналу

Крім того, в 2022 році очікується три підняття облікової ставки. Такі заходи призведуть до скорочення доларової ліквідності та зростання курсу долара по відношенню до інших валют, в тому числі й гривні. Таким чином, у 2022 році нас чекає девальвація гривні. Середньорічний курс на рівні 28,6 – 28,7 гривень за долар, який був закладений у бюджеті, виглядає занадто оптимістично. Швидше за все, девальвація буде більш суттєвою,

– спрогнозував Хмелевський.

Роман Бабіцький, голова ради з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України, засновник Babitskyi Investment Management, зазначив, що подальших "успіхів" національної валюти в найближчому майбутньому чекати не варто.

Прогнозувати – справа невдячна, але як мінімум головні тенденції проговорити слід. Облікові ставки зростуть, а в нашому лексиконі з'явиться нове частовживане слово – "тейперинг", тобто згортання економічних стимулів та перехід до жорсткої монетарної політики. Також буде закінчення вау-ефекту від продажу сировини. Маловірогідно, що наступного року ціни на зернові так само будуть високими,

– сказав він.

За словами фахівця, що від того, наскільки активно Росія продовжить гратись у мавпу з гранатою, буде залежати рівень інвестицій іноземців.

Навряд це переросте у щось більше, ніж пусті погрози: зараз співвідношення російських військ до українських на кордоні дорівнює 1 до 2 на користь України, йти росіянам у наступ – чисте самогубство. Але навряд чи інвестори це розуміють.

Курс гривні у 2022 році залежатиме від кількох факторів / Фото з архіву 24 каналу

Що зміниться для пенсіонерів

Пенсії для українців зростатимуть поступово упродовж року. Це пов'язано з ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

за даними Мінфіну, ріст пенсій для українців стартував уже з 1 грудня 2021 року. Суми перерахують для тих, хто має маленький страховий стаж, а відтак низькі пенсії. Виплати для цієї категорії пенсіонерів зростуть з 1854 гривень до 1934 гривень.

У 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій. Так, збільшать виплати українцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи, жінкам, віком понад 60 років (на 9% залежно від розміру пенсії), кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників (захисниць), що загинули в зоні проведення АТО/ООС, 65-річним особам через зростання мінімалки.

Пенсії будуть підвищувати у 12 етапів / Фото Pixabay

Уже з 1 січня 2022 року почнуться виплати підвищених державних пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС . Ці пенсії будуть обчислюватись, виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року (6500 гривень). Також встановлять 9% підвищення до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 році.

. Ці пенсії будуть обчислюватись, виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року (6500 гривень). Також встановлять 9% підвищення до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 році. З 1 березня пенсії перерахують відповідно до зростання середньої зарплати та інфляції . При цьому передбачено, що індексацію поширять на виплати і для категорій пенсіонерів, яких виключили із цього механізму у 2017 році, а саме: державних службовців, науковців, журналістів, військових.

. При цьому передбачено, що індексацію поширять на виплати і для категорій пенсіонерів, яких виключили із цього механізму у 2017 році, а саме: державних службовців, науковців, журналістів, військових. У березні також проведуть індексацію щомісячних доплат для пенсіонерів поважного віку. Люди від 80 років і старше отримуватимуть щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 гривень, а пенсіонери віком 75 – 80 років — 400 гривень.

У квітні 2022-го для пенсіонерів, які продовжують працювати, проведуть автоматичний перерахунок пенсій , який враховує набутий стаж роботи і заробітну плату, яку отримує працюючий пенсіонер.

, який враховує набутий стаж роботи і заробітну плату, яку отримує працюючий пенсіонер. З 1 липня знову зросте прожитковий мінімум, і з ним збільшаться мінімальні пенсії . Цього разу вони підвищаться з 1 934 гривень до 2 027 гривень. Також зростуть і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму.

. Цього разу вони підвищаться з 1 934 гривень до 2 027 гривень. Також зростуть і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму. З 1 жовтня 2022 року розширять перелік вікових доплат до пенсії. Так, для пенсіонерів віком 70 – 75 років встановлять щомісячну доплату до пенсії до 300 гривень.

У березні передбачається такожЗа наявності страхового стажу 20 років для жінок і 25 років для чоловіків пенсіонери віком 80+ отримуватимуть щонайменше 2 600 гривень, віком 75 – 80 років – 2500 гривень.

Перерахування пенсій стосуватиметься кількох категорій / Фото з архіву сайту 24 каналу

У жовтні мінімальна зарплата зросте до 6700 гривень і це зумовить збільшення пенсій і для молодших пенсіонерів . Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) підвищать з 2 600 до 2 680 гривень.

. Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) підвищать з 2 600 до 2 680 гривень. З 1 грудня 2022 року у зв'язку з черговим підвищенням прожиткового мінімуму мінімальні пенсії зростуть з 2 027 до 2 093 гривень. Збільшуватимуться і пенсійні надбавки. Для непрацюючих пенсіонерів віком 60 – 70 років за наявності достатнього стажу мінімальна пенсія становитиме 2 500 гривень. Для пенсіонерів з меншим стажем – від 2 093 гривень до 2 500 гривень.

Також встановлять мінімальну пенсійну виплату 3000 гривень за наявності страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для людей 70 – 75 років з меншим стажем (від 20 до 30 років у жінок і та від 25 до 35 років у чоловіків) пенсійні виплати складатимуть від 2 500 гривень до 3 000 гривень.

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Повернення техогляду

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, технічний огляд, який скасували у 2021 році через корупційну складова, може почати знову діяти з 2022 року.

Техогляд доведеться пройти всім транспортним засобам, окрім тих, які не можуть розвивати швидкість понад 25 кілометрів на годину, з об'ємом двигуна, що не перевищує 125 кубічних сантиметрів та технічним транспортним засобам для агропромислового комплексу.

Якщо водій керуватиме машиною або мотоциклом, які підлягають обов'язковому техогляду, але своєчасно його не пройшли, доведеться заплатити штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 гривень).

Техогляд потрібно буде пройти майже всім / Фото Pixabay

Камери фіксуватимуть більше порушень

Вже з 2022 року дорожні камери почнуть фіксувати проїзд на червоне світло та їзду зустрічною смугою, а також зупинку на смузі громадського транспорту. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Плануємо у першому кварталі 2022 року запустити тестування системи автоматичної фіксації на такі порушення ПДР, як проїзд на заборонний сигнал світлофору, порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху,

– уточнив Білощицький.

За його словами, до кінця 2021 року на дорогах України фіксували порушників 270 камер, а у 2022 році запрацює ще 210 датчиків.

Нові правила для отримання водійських посвідчень

Водійські посвідчення наблизять до європейських стандартів. Відтепер у документі (в графі 12) будуть вказуватися спеціальні коди, в яких "зашиті" певні обмеження, встановлені для їх власника.

Крім того, коди будуть містити інформацію про інші обмеження:

код 61 обмежить керування транспортним засобом тільки денними годинами (починаючи через годину після сходу сонця й закінчуючи за годину до заходу сонця);

код 63 свідчить про те, що водієві заборонено перевозити пасажирів;

код 67 – про заборону керування транспортним засобом на автомагістралях;

код 01.06 – про те, що водій повинен бути в окулярах або з контактними лінзами;

код 15.02 говорить про те, що зчеплення приводиться в дію рукою;

код 20.06 – про наявність гальма, що приводиться в дію рукою і т.д.

Обов'язкові касові апарати для ФОПів

Наприклад, код 78 проінформує, що водій складав практичний іспит на машині з автоматичною коробкою передач і лише на такій має право їздити, тоді як керувати автівкою з механічною трансмісією йому заборонено. При відсутності цього коду в правах водій може експлуатувати машину з будь-яким типом коробки передач. Важливо: зміни не торкнуться тих, кому водійські посвідчення були видані раніше.

Уже 1 січня 2022 року у своїй діяльності ФОПи обов'язково мають використовувати касові апарати – реєстратори розрахункових операцій (РРО) чи програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

За відсутність касового апарату будуть чималі штрафи / Фото Pixabay

Зверніть увагу: від обов'язкового використання касових апаратів звільнили лише підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в селах.

Закон "Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", зокрема його стаття 17, передбачає штраф у разі проведення розрахункової операції без касового апарата з 1 січня 2022 року:

100% від вартості проданих із порушеннями товарів, робіт, послуг (за порушення, вчинене вперше);

150% від вартості – за кожне наступне вчинене порушення.

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З'являться електронні рецепти

З 1 квітня 2022 року Україна перейде на електронні рецепти. Це означає, що усі рецепти, які виписують лікарі, будуть виключно в електронній формі.

Як це працюватиме Електронний рецепт виписує сімейний лікар, терапевт або педіатр за допомогою електронної системи охорони здоров'я. Після того як ви прийдете на прийом до лікаря, з яким підписали декларацію, він поставить діагноз та випише рецепт. На телефон пацієнта надійде SMS з кодом рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Отримавши таке повідомлення, можна піти у будь-яку аптеку-учасницю програми "Доступні ліки" і отримати препарат. Провізору потрібно назвати номер рецепта, й пацієнту запропонують на вибір потрібні ліки.

Компенсації на придбання житла для ветеранів

Україна у 2022 році вперше повністю закриє чергу на житло для всіх ветеранів війни на Донбасі. В ухваленому Верховною Радою державному бюджеті на 2022 рік 5,5 мільярда гривень передбачені на житло ветеранам війни та їхнім сім'ям. У 2021 році ці видатки становили 615,9 мільйона гривень.

Наступного року чотири тисячі захисників України, насамперед із числа внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів родин загиблих воїнів, отримають компенсації на придбання житла,

– сказала міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Здорожчання пластикових пакетів

В Україні вже почав діяти закон, який обмежує використання пластикових пакетів. Але з 1 лютого 2022 року будуть нові ціни на поліетиленові пакети у магазинах. Йдеться про вироби товщиною понад 50 мікрометрів.

Українців хочуть змусити поступово відмовитися від пластикових пакетів / Фото Pixabay

У 2022 році пакети коштуватимуть:

2 гривні – пакет без ручок і бокових складок;

2,50 гривні – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 гривні – пакет з ручками й боковими складками.

ця заборона не стосується біорозкладних пластикових пакетів, а також надтонких пакетів, що призначені для пакування свіжої риби та м’яса, сипучих продуктів та льоду, для яких пакет – це первинна упаковка. Їх планують заборонити після 2023 року.

Нагадаємо, що за розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф від 8,5 тисячі до 17 тисяч гривень, у разі повторного правопорушення – до 34 тисяч гривень.

Нові умови вступу

На майбутніх студентів також чекає низка нововведень. У Міносвіти хочуть посилити роль математики під час вступу до ВНЗ, тому вона стала другим обов'язковим конкурсним предметом для вступу на такі спеціальності: політологія, журналістика, соціальна робота, соціальне забезпечення. Раніше обов'язковою була лише українська мова.

Також для вступу на спеціальність міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії математика є третім конкурсним предметом замість кількох предметів на вибір.

замість кількох предметів на вибір. Крім того, відбулися зміни у переліку предметів для вступу на медичні спеціальності. Тепер другим предметом можна буде обрати математику або хімію, а третім – фізику або біологію.

Військовий облік для жінок

Міністерство оборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій для жінок, яким потрібно стати на військовий облік протягом 2022 року. До нього потрапили музиканти, журналісти, програмісти, піарники, юристи, соцпрацівники, працівники ресторанів та готелів та багато інших.

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Майже всім жінкам доведеться стати на військовий облік / Фото Parlament

Усі, хто потрапив до оновленого переліку, будуть зобов'язані стати на облік у військкоматі до кінця 2022 року. Жінок можуть призвати на службу або у разі воєнного стану в країні, або при мобілізації – але й у тому, і в іншому випадку необхідна згода військовозобов'язаної.

За відмову жінки ставати на військовий облік у 2023 році штраф складе від 850 до 1500 гривень, для керівника її підприємства чи організації – від 5,5 тисяч до 8,5 тисяч гривень.

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