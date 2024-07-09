Орбан ризикує: чому він літає і до Києва, і до Москви

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїжджав з візитом до України, а вже через кілька днів поїхав до Росії. Політик стверджував, що він ледве не єдиний європейський посадовець, який може навідуватися і до Києва, і до Москви.

Російська опозиційна політикиня Ольга Курносова пояснила 24 Каналу, чому прем'єр Угорщини літає і туди, і сюди. За її словами, Орбан – це та людина, з якою будь-хто може домовитися, просто запропонувавши вигідніші умови.

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Чому Орбан поїхав до Росії

На думку Курносової, Брюссель не доручав прем'єру Віктору Орбану вести переговори з Владіміром Путіним. Політик у Москві торгував тим, що Угорщина буде очільницею Євросоюзу. Однак це не дає жодних додаткових обов'язків.

Кремлю вигідно показати, що хоча б хтось приїздить до Москви. Не тільки лідери африканських держав різного ступеня "канібалізму", а і європейський голова держави та політик. Зверніть також увагу, що Угорщина одна з небагатьох європейських країн, яка видає росіянам туристичні візи,

– зазначила російська опозиційна політикиня.

Також Орбана катається в Україну та Росію, оскільки не розрахував, що позицій двох країн можуть кардинально відрізнятися. Прем'єр прямо заявив, що Путін не висловив зацікавленості у припиненні вогню, аби створити передумови для більш ґрунтовних переговорів про мир.

Проте не забуваймо, як Угорщина щоразу знімає вето у ЄС. Зазвичай це відбувається шляхом фінансових коливань з європейського бюджету в угорський. Тому поїздка може бути пов'язана з якимись додатковими економічними чи фінансовими преференціями для Угорщини, які виконала Москва. Орбану вигідний візит, і більше нічого,

– припустила Ольга Курносова.

Зазначимо, що Віктор Орбан відвідав Китай після візитів до Києва та Москви. У китайській державній урядовій агенції новин Xinhua запевнили, що Орбан зустрінеться з Сі 8 липня для поглибленого спілкування "з питань, що становлять взаємний інтерес".