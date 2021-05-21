Влада може заблокувати незручного кандидата, – юрист про недоліки закону щодо НАБУ

У новому законопроєкті про НАБУ мовиться про зміну статусу. Закон може зміцнити незалежність Бюро, проте наразі має недоліки.

Про це розповів юрист Центру протидії корупції та член Автомайдану Вадим Валько. Він пояснив, що визначення за Національним антикорупційним бюро центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом – це правильний напрямок.

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Вадим Валько роз'яснив, що зміна статусу НАБУ відбувається саме через рішення Конституційного Суду, який фактично сказав, що в Україні влада ділиться на законодавчу, виконавчу й судову, а державний правоохоронний орган не відноситься до жодної з них, тому потрібно було внести відповідні зміни.

В законопроєкті, проголосованому в першому читанні, є окрема норма, яка визначає, що зміна статусу НАБУ з державного правоохоронного – не потребує реорганізацій, ліквідацій, чи переведень працівників, сказав юрист.

"НАБУ буде працювати в штатному режимі, детективи продовжуватимуть розслідування і тут жодних юридичних ризиків для кримінальних проваджень немає", – сказав експерт.

Недоліки закону щодо статусу НАБУ

Проте прийнятий законопроєкт таки має 2 суттєвих недоліки, які однозначно потрібно змінити до другого читання, наголосив Вадим Валько.

Перший – це політичне звільнення чинного керівника НАБУ, тобто з моменту коли оберуть нового керівника – Артема Ситника буде звільнено, хоча в законі такої підстави немає. Фактично наступний керівник НАБУ буде розуміти, що його законом народні депутати можуть в будь-який момент звільнити.

– це політичне звільнення чинного керівника НАБУ, тобто з моменту коли оберуть нового керівника – Артема Ситника буде звільнено, хоча в законі такої підстави немає. Фактично наступний керівник НАБУ буде розуміти, що його законом народні депутати можуть в будь-який момент звільнити. Другий недолік – це голосування конкурсних комісій. Наразі фактично 3 призначених Кабміном члени конкурсних комісій матимуть голос і зможуть заблокувати будь-якого кандидата.

За словами Вадима Валька, наразі є блокуючий голос як у трьох членів від Кабміну, так і в трьох членів, яких призначили за пропозицією міжнародних експертів.

Проблема в тому, що Артема Ситника фактично звільняють за політичними причинами, і друге – це те, що сьогодні влада фактично може заблокувати будь-якого незручного кандидата,

– зазначив Валько.

Юрист Центру протидії корупції пояснив, якщо відповідні норми поправити до другого читання і зробити так, щоб недоліків не було, то фактично закон дуже сильний – зміцнює незалежність НАБУ та розв'язує проблему після рішення КСУ.

Конституційний Суд у серпні 2021 року визнав неконституційним призначення

на посаду очільника Національного антикорупційного бюро.

Вадим Валько назвав недоліку закону щодо статусу НАБУ: дивіться відео