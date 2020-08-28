Призначення Ситника главою НАБУ нібито визнали неконституційним: до чого тут Коломойський
Конституційний суд України начебто визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Раніше він звинувачував у такій ініціативі нардепів з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.
Таку інформацію оприлюднили низка видань, зокрема "Українська правда" та агентство Інтерфакс-Україна – обидва з посиланням на власні джерела в КСУ.
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В НАБУ поки не коментують цю інформацію. Офіційного рішення в Конституційному суді щодо Ситника не оприлюднено.
Хто вимагав від КСУ визнати неконституційним призначення Ситника
- У травні цього року скандальний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, Максим Бужанський та ще пів сотні народних обранців (переважно з орбіти олігарха Ігоря Коломойського) попросили Конституційний суд визнати призначення директора НАБУ Артема Ситника неконституційним.
- Вони мотивували це тим, що призначення директора НАБУ вийшло за конституційні повноваження президента і тодішній глава держави Петро Порошенко, призначаючи Ситника, вийшов за межі своєї компетенції.
Що про це говорив директор НАБУ
- Сам Артем Ситник раніше заявляв, що Коломойський хоче його відставки через справи "Приватбанку" і "Укрнафти".
- Він уточнив, що це дві справи, сума збитків за якими складає понад половину зі всієї суми, яка встановлена загалом по всіх справах, що зараз розслідує НАБУ.
- Ситник нагадав, що звільнити його намагалася і раніше. В цьому він звинувачував колишню коаліцію з "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту", але поки такі спроби закінчувалися нічим.
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