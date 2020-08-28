Конституційний суд України начебто визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Раніше він звинувачував у такій ініціативі нардепів з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

Таку інформацію оприлюднили низка видань, зокрема "Українська правда" та агентство Інтерфакс-Україна – обидва з посиланням на власні джерела в КСУ.

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В НАБУ поки не коментують цю інформацію. Офіційного рішення в Конституційному суді щодо Ситника не оприлюднено.

Хто вимагав від КСУ визнати неконституційним призначення Ситника

У травні цього року скандальний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, Максим Бужанський та ще пів сотні народних обранців (переважно з орбіти олігарха Ігоря Коломойського) попросили Конституційний суд визнати призначення директора НАБУ Артема Ситника неконституційним.

Вони мотивували це тим, що призначення директора НАБУ вийшло за конституційні повноваження президента і тодішній глава держави Петро Порошенко, призначаючи Ситника, вийшов за межі своєї компетенції.

Що про це говорив директор НАБУ

Сам Артем Ситник раніше заявляв, що Коломойський хоче його відставки через справи "Приватбанку" і "Укрнафти".

Він уточнив, що це дві справи, сума збитків за якими складає понад половину зі всієї суми, яка встановлена загалом по всіх справах, що зараз розслідує НАБУ.

Ситник нагадав, що звільнити його намагалася і раніше. В цьому він звинувачував колишню коаліцію з "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту", але поки такі спроби закінчувалися нічим.

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Зверніть увагу! Раніше профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника з посади директора НАБУ. Однак документ згодом відправили на доопрацювання.