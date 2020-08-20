Наприкінці 2019 року голову НАБУ Артема Ситника офіційно внесли в реєстр корупціонерів. Сам директор Антикорупційного бюру оскаржив рішення, а 15 липня цю справу взяв до розгляду Європейський суд з прав людини.

Про те, на якій стадії ця справа перебуває зараз, сам директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Я отримав відповідь, що Європейський суд прийняв до розгляду цю заяву. Сподіваюсь, що найближчим часом буде розглянуто, адже цей факт використовується як елемент тиску і на інституцію, і на мене особисто,

– заявив Артем Ситник.

Водночас він наголосив, що в цій справі був не вирок суду, а лише адміністративний протокол. Втім антикорупціонер запевняє, що навіть за таких обставин на суддів був значний тиск.

"Піднімалися різні справи проти суддів давністю в 5 – 6 років. Вони були змушені брати самовідвід, тому що не витримували цього тиску", – заявив директор НАБУ.

Сам очільник Бюро стверджує, що коли б відчував якусь провину через свої дії, то навіть не намагався б оскаржувати цю справу й перестав би очолювати НАБУ.