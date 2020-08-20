Голову НАБУ Ситника внесли в реєстр корупціонерів: на якій стадії нині ця справа
Наприкінці 2019 року голову НАБУ Артема Ситника офіційно внесли в реєстр корупціонерів. Сам директор Антикорупційного бюру оскаржив рішення, а 15 липня цю справу взяв до розгляду Європейський суд з прав людини.
Про те, на якій стадії ця справа перебуває зараз, сам директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів в інтерв'ю "Українській правді".
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Я отримав відповідь, що Європейський суд прийняв до розгляду цю заяву. Сподіваюсь, що найближчим часом буде розглянуто, адже цей факт використовується як елемент тиску і на інституцію, і на мене особисто,
– заявив Артем Ситник.
Водночас він наголосив, що в цій справі був не вирок суду, а лише адміністративний протокол. Втім антикорупціонер запевняє, що навіть за таких обставин на суддів був значний тиск.
"Піднімалися різні справи проти суддів давністю в 5 – 6 років. Вони були змушені брати самовідвід, тому що не витримували цього тиску", – заявив директор НАБУ.
Сам очільник Бюро стверджує, що коли б відчував якусь провину через свої дії, то навіть не намагався б оскаржувати цю справу й перестав би очолювати НАБУ.
Що відомо про корупційну справу Ситника?
Ситник декілька разів відпочивав у елітному котеджі на Рівненщині за гроші іншої людини. За період з 2017 по 2019 рік голова НАБУ відпочив там 5 разів. За кожен відпочинок було заплачено в середньому близько 100 тисяч гривень.
Така сума підлягає декларуванню як подарунок, проте Ситник не вніс ці дані у свою декларацію. Тож Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ винним у корупції та зобов'язав сплатити штраф у розмірі 3 тисячі 400 гривень.
Після цього 19 грудня 2019 року директора НАБУ Артема Ситника внесли до реєстру корупціонерів.