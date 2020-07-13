Парламентарі невдовзі розглядатимуть законопроєкт, що може наблизити їх до відставки глави НАБУ Артема Ситника. Нардеп зі "Слуги народу" Гео Лерос вважає, що для Офісу Президента це найкращий варіант.

Про звільнення голови НАБУ, "темники" та підсумки роботи першого року парламенту – в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі говорив народний депутат зі "Слуги народу" Гео Лерос.

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Про НАБУ і плівки

Зараз є велика ймовірність того, що голову НАБУ Артема Ситника можуть звільнити найближчим часом. Гео Лерос вважає, що це був би ідеальний варіант для Офісу Президента.

Тоді б Офіс Президента мав би повний контроль над правоохоронними органами. Як відомо, восени має бути конкурс на посаду керівника САП. Для ОП було б ідеально ще контролювати НАБУ, щоби подібні справи, як плівки Єрмака, корупція в Києві – успішно завершити,

– вважає Лерос.

Про "темники"

Нещодавно депутатам роздали "темники". Це нібито тези, як розповідати журналістам про здобутки першого року в Раді.

Розсилали документ десь на 7 – 10 сторінок. Його розсилали в підгрупах, заступники фракцій. Я щиро здивований, що мої колеги прокоментували, що це все неправда. Але ж це брехня – або тікайте від відповіді, або не брешіть,

– зазначив Лерос.

На запитання журналіста, чи часто депутатам розповідають, як коментувати ті чи інші речі, Лерос відповів: "Не тільки в нашій фракції, але й у цілому є певна цензура – що і як коментувати або не коментувати взагалі. Загалом багато питань депутати обходять боком".

Про потенційних кандидатів на посади

Як зазначив нардеп, що наразі невідома кандидатура на голову Нацбанку. Завтра у Верховній Раді розглядатимуть кандидата на посаду голови віцепрем'єра з питань оборонно-промислової політики.

Зауважимо! Віцепрем'єр-міністр з питань оборонно-промислової політики відповідатиме за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики.

Про підсумки першого року парламенту

"Парламент працював. Я не бачу великих мінусів, але і великих перемог теж не було. Так, були закони, які прийняли, є досягнення. Є також і велика кількість помилок. Якщо говорити про значні перемоги – їх немає", – підсумував Лерос.

Детальніше дивіться у відео 24 каналу із Гео Леросом: