Нардепи 14 липня тричі збиратимуться на засідання Ради: одне з них буде чергове, ще два – позачергові. На другому позачерговому засіданні парламентарі розглядатимуть законопроєкт, що може наблизити їх до відставки глави НАБУ Артема Ситника.

Відповідне розпорядження підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Документ, що підтверджує це оприлюднив у своєму телеграм-каналі "слуга народу" Олександр Дубінський. Раніше Чому "група Коломойського" атакує Ситника: пояснення Юрчишина Готуємо Ситника до відставки за корупцію,

– коротко підписав він документ. У розпорядженні йдеться про те, що про скликання такого позачергового засідання вимагали 150 народних депутатів. Чому Артема Ситника можуть звільнити з НАБУ Суд визнав Артема Ситника корупціонером – через відпочинок у готелі в Рівненській області. За готель нібито заплатив не сам голова НАБУ, а невідомий чоловік, який згодом і поскаржився прокуратурі.

У результаті Ситника оштрафували на 3,4 тисячі гривень. Адже керівник НАБУ повинен був вказати в декларації факт оплати іншою людиною свого відпочинку як подарунок. Цього не сталося, тож суд постановив внести Ситника до реєстру корупціонерів.

У Верховній Раді зареєстрували принаймні 3 ініціативи, що дозволять полегшити процедуру звільнення Артема Ситника. Два законопроєкти ініціював депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Законопроєкт № 3180, який пропонує розширити кількість підстав для звільнення директора НАБУ, подавали народні депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський та Олександр Качура.