Чому "група Коломойського" атакує Ситника: пояснення Юрчишина
"Група Коломойського" зараз серйозно атакує призначення Артема Ситника на посаду голови НАБУ. Однак суд має розглядати конституційність закону і рекомендувати Верховній Раді виправити його, щоб він відповідав Конституції.
Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. За його словами, вони атакують НАБУ, адже саме цей орган веде справу проти "Приватбанку".
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"Справу проти банку "Привату" веде Антикорупційне бюро, а це один з аргументів, який посилює Україну в суперечці з колишнім власниками "Привату" у міжнародних судах. Це просто персональна атака на незалежність конституції. Вони хочуть сказати, що призначення відбулось незаконно і знову ж ставити питання про звільнення директора НАБУ", – пояснив Юрчишин.
Чому депутати атакують НАБУ
Депутат пояснив, що НАБУ зараз веде багато справ проти топових українських чиновників, а деякі з них вже на фінальному розгляді.
Один з тих, чиї справи розслідує НАБУ, це Бахматюк, який зараз сидить в Австрії, Онищенко теж переховується. Справа Насірова на фінальному розгляді у Вищому антикорупційному суді. А я нагадаю, що це або народні депутати, або очільники дуже високого рангу на рівні голови Фіскальної служби чи Податкової адміністрації,
– сказав нардеп.
Також додав: "Ігор Коломойський теж нев'їзний в багато країн і матеріали по справах судових щодо нього так само допомагали збирати детективи НАБУ, які зараз співпрацюють з іноземними структурами. Тому, так, це структура ефективна, тому на неї нападають".
Призначення Ситника: чому за це взявся Конституційний суд
- Подання до КСУ щодо указу президента призначити Артема Ситника директором НАБУ подав 51 народний депутат. Серед них – Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші.
- Вони вважають, що президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції України заборону узурпації державної влади.
- Депутати переконані, що до повноважень президента, закріплених у Конституції, не входить призначення директора НАБУ.