"Група Коломойського" зараз серйозно атакує призначення Артема Ситника на посаду голови НАБУ. Однак суд має розглядати конституційність закону і рекомендувати Верховній Раді виправити його, щоб він відповідав Конституції.

Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. За його словами, вони атакують НАБУ, адже саме цей орган веде справу проти "Приватбанку".

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"Справу проти банку "Привату" веде Антикорупційне бюро, а це один з аргументів, який посилює Україну в суперечці з колишнім власниками "Привату" у міжнародних судах. Це просто персональна атака на незалежність конституції. Вони хочуть сказати, що призначення відбулось незаконно і знову ж ставити питання про звільнення директора НАБУ", – пояснив Юрчишин.

Чому депутати атакують НАБУ

Депутат пояснив, що НАБУ зараз веде багато справ проти топових українських чиновників, а деякі з них вже на фінальному розгляді.

Один з тих, чиї справи розслідує НАБУ, це Бахматюк, який зараз сидить в Австрії, Онищенко теж переховується. Справа Насірова на фінальному розгляді у Вищому антикорупційному суді. А я нагадаю, що це або народні депутати, або очільники дуже високого рангу на рівні голови Фіскальної служби чи Податкової адміністрації,

– сказав нардеп.

Також додав: "Ігор Коломойський теж нев'їзний в багато країн і матеріали по справах судових щодо нього так само допомагали збирати детективи НАБУ, які зараз співпрацюють з іноземними структурами. Тому, так, це структура ефективна, тому на неї нападають".

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