"Группа Коломойского" сейчас серьезно атакует назначения Артема Сытника на должность председателя НАБУ. Однако суд рассматривать конституционность закона и рекомендовать Верховной Раде исправить его, чтобы он соответствовал Конституции.

Об этом в эфире 24 канала сказал депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. По его словам, они атакуют НАБУ, ведь именно этот орган ведет дело против "Приватбанка".

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"Дело против банка "Привата" ведет Антикоррупционное бюро, а это один из аргументов, который усиливает Украину в споре с бывшим владельцами "Привата" в международных судах. Это просто персональная атака на независимость конституции. Они хотят сказать, что назначение состоялось незаконно и снова же ставить вопрос об увольнении директора НАБУ", – объяснил Юрчишин.

Почему депутаты атакуют НАБУ

Депутат пояснил, что НАБУ сейчас ведет много дел против топовых украинских чиновников, а некоторые из них уже на финальном этапе разбирательств.

Один из тех, чьи дела расследует НАБУ, это Бахматюк, который сейчас сидит в Австрии, Онищенко тоже скрывается. Дело Насирова на финальном рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде. А я напомню, что это или народные депутаты, или руководители очень высокого ранга на уровне головы Фискальной службы или налоговой администрации,

– сказал нардеп.

Также добавил: "Игорь Коломойский тоже невъездной во многие страны и материалы по судебным делам по нему так же помогали собирать детективы НАБУ, которые сейчас сотрудничают с иностранными структурами. Поэтому, да, это структура эффективна, поэтому на нее нападают".

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