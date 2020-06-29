В Верховной Раде пока не будут рассматривать отставку директора НАБУ Артема Сытника. В "Слуге народа" 27 июня заверили, что этот вопрос сейчас не стоит в повестке дня.

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью "Радио Свобода" рассказал о перспективах того, как Рада тем или иным способом может отправить Сытника в отставку.

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Уволят ли Сытника с должности

На вопрос, могут ли в парламенте инициировать "персональное дело Артема Сытника", или же его отставку, вице-спикер ответил: "Я знаю, что по крайней мере по состоянию на сейчас этот вопрос не стоит".

По его мнению, перед тем, как делать такие шаги, нужно четко понять концепцию перезагрузки НАБУ и что будет после этого.

Потому что если это просто только для того, чтобы сбить одного человека, то это абсолютно неправильный подход. Мы должны понять, к каким последствиям оно приведет,

– сказал Стефанчук.

Что известно о намерении депутатов уволить Сытника

В Верховной Раде зарегистрировали по крайней мере три инициативы, которые позволят облегчить процедуру увольнения главы НАБУ Артема Сытника.

Законопроект №3133. Его инициировал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. 28 апреля его поддержал комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Законопроект предусматривает еще одно основание для увольнения директора НАБУ – вступления в силу судебного решения "о привлечении его к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией".

Его инициировал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. 28 апреля его поддержал комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Законопроект предусматривает еще одно основание для увольнения директора НАБУ – вступления в силу судебного решения "о привлечении его к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией". Похожий законопроект №3180. Он тоже предлагает расширить количество оснований для увольнения директора НАБУ. Подавали его народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура. Они также предлагали дополнить закон о НАБУ нормой, согласно которой руководителя ведомства могут уволить в случае "вступления в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией".

Он тоже предлагает расширить количество оснований для увольнения директора НАБУ. Подавали его народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура. Они также предлагали дополнить закон о НАБУ нормой, согласно которой руководителя ведомства могут уволить в случае "вступления в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией". В феврале 2020 года в парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника – без всяких законодательных изменений. Инициаторами постановления были девять нардепов, большинство из них со "Слуги народа", один – уже упомянутый Алексей Гончаренко – от "Европейской солидарности".

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Обратите внимание! Сейчас основанием уволить главу НАБУ может стать только обвинительный приговор суда в уголовном производстве. К слову, послы стран "Большой семерки", глава миссии МВФ в Украине и западные политики осуждают инициативы нардепов об увольнении Сытника.