У Верховній Раді поки не розглядатимуть відставку директора НАБУ Артема Ситника. У "Слузі народу" 27 червня запевнили, що це питання наразі не стоїть у порядку денному.

Віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів про перспективи того, як Рада тим чи іншим способом може відправити Ситника у відставку.

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Чи звільнять Ситника з посади

На запитання, чи можуть у парламенті ініціювати "персональну справу Артема Ситника", або ж його відставку, віцеспікер відповів: "Я знаю, що принаймні станом на зараз це питання не стоїть".

На його думку, перед тим, як робити такі кроки, треба чітко зрозуміти концепцію перезавантаження НАБУ і що буде після цього.

Якщо це просто тільки для того, щоб збити одну людину, то це абсолютно неправильний підхід. Ми повинні зрозуміти, до яких наслідків воно призведе,

– сказав Стефанчук.

Що відомо про намір депутатів звільнити Ситника

У Верховній Раді зареєстрували принаймні три ініціативи, що дозволять полегшити процедуру звільнення глави НАБУ Артема Ситника.

Законопроєкт № 3133 . Його ініціював нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. 28 квітня його підтримав комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Законопроєкт передбачає ще одну підставу для звільнення директора НАБУ – набрання чинності судовим рішенням про "про притягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією".

. Його ініціював нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. 28 квітня його підтримав комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Законопроєкт передбачає ще одну підставу для звільнення директора НАБУ – набрання чинності судовим рішенням про "про притягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією". Схожий законопроєкт № 3180 . Він теж пропонує розширити кількість підстав для звільнення директора НАБУ. Подавали його народні депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський та Олександр Качура. Вони також пропонували доповнити закон про НАБУ нормою, згідно з якою керівника відомства можуть звільнити у випадку "набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією".

. Він теж пропонує розширити кількість підстав для звільнення директора НАБУ. Подавали його народні депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський та Олександр Качура. Вони також пропонували доповнити закон про НАБУ нормою, згідно з якою керівника відомства можуть звільнити у випадку "набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією". В лютому 2020 року у парламенті зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ситника – без жодних законодавчих змін. Ініціаторами постанови були дев’ятеро нардепів, більшість із них зі "Слуги народу", один – вже згаданий Олексій Гончаренко – від "Європейської солідарності".

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Зверніть увагу! Наразі підставою звільнити очільника НАБУ може стати лише обвинувальний вирок суду в кримінальному провадженні. До слова, посли країн "Великої сімки", глава місії МВФ в Україні та західні політики засуджують ініціативи нардепів щодо звільнення Ситника.