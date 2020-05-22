Підписи за відставку Ситника: Разумков прокоментував скандальний законопроєкт

На пленарне засідання 20 травня не вносили законопроєкту, який дозволить звільнити Артема Ситника. Йдеться про порядок денний всієї сесії, а не пленарного засідання. А сесія довга, тому будуть ще працювати щонайменше до середини липня.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю програми "Перехресний допит" на 24 каналі розповів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Він заявив, що не ставив підпису за відставку Ситника, яку організував Дубінський. На його думку, колеги краще зможуть відповісти про їх мотивацію і бачення тих чи інших законодавчих ініціатив або інших дій, наприклад – збір підписів.

Якщо ми говоримо про процедуру, яка була запропонована через постанову ВРУ, то, на жаль чи на щастя, але це не передбачено чинним законодавством саме в такий спосіб. Тому я не підписувався, – пояснив Разумков.

"Ви сприймаєте законопроєкт №3133 як законопроєкт проти Ситника. Якщо я не помиляюся, то законопроєкт поширюється не тільки на НАБУ, а й на інші органи. Тому говорити про те, що він направлений проти когось – це точно некоректно", – додав Разумков.

Довідка. Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3133 авторства Олексія Гончаренка ("Європейська Солідарність"). Його схвалення дозволить звільняти голову НАБУ за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією. А Ситник, як відомо, скоїв таке правопорушення і це зафіксовано рішенням суду.

Також прокоментував інформацію, що нібито навіть у пояснювальній записці написано, що законопроєкт має бути прийнятий для того, щоб звільнити Ситника. Дмитро Разумков пояснив, що пояснювальна записка – це не закон. Закон трохи інший. Якщо йому покажуть прізвище Ситник у законі, то він з цим погодиться.

"Не ухвалює парламент пояснювальних записок, він ухвалює закони. І закони не можуть ухвалювати проти тієї чи іншої особи, або для того, щоб зробити життя тієї чи іншої особи кращим чи гіршим. Їх ухвалюють, аби по них далі функціонувала і жила держава. Подивімося, які там норми, і далі будемо ухвалювати рішення", – повідомив спікер Верховної Ради.

Інтерв'ю з Дмитром Разумковим у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі: відео

Чому Ситника можуть звільнити з НАБУ?Суд визнав Артема Ситника корупціонером – через відпочинок у готелі в Рівненській області. За готель нібито заплатив не сам Ситник, а невідомий чоловік, який згодом і поскаржився прокуратурі.



У результаті Ситника оштрафували на 3,4 тисячі гривень. Адже керівник НАБУ повинен був вказати в декларації факт оплати іншою людиною свого відпочинку як подарунок. Цього не сталося, тож суд постановив внести Ситника до реєстру корупціонерів.