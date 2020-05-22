Подписи за отставку Сытника: Разумков прокомментировал скандальный законопроект

На пленарное заседание 20 мая не вносили законопроект, который позволит уволить Артема Сытника. Речь идет о повестке дня всей сессии, а не пленарного заседания. А сессия длинная, поэтому будут еще работать минимум до середины июля.

Об этом в эксклюзивном интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Он заявил, что не ставил подписи за отставку Сытника, которую организовал Дубинский. По его мнению, коллеги лучше смогут ответить об их мотивации и видении тех или иных законодательных инициатив или других действий, например – сборе подписей.

Если мы говорим о процедуре, которая была предложена через постановление ВРУ, то, к сожалению или к счастью, но это не предусмотрено действующим законодательством именно таким образом. Поэтому я не подписывался,

– пояснил Разумков.

"Вы воспринимаете законопроект №3133 как законопроект против Сытника. Если я не ошибаюсь, то законопроект распространяется не только на НАБУ, но и на другие органы. Поэтому говорить о том, что он направлен против кого-то – это точно некорректно", – добавил Разумков.

Справка. Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3133 авторства Алексея Гончаренко ("Европейская Солидарность"). Его одобрение позволит увольнять главу НАБУ за административное правонарушение, связанное с коррупцией. А Сытник, как известно, совершил такое правонарушение и это зафиксировано решением суда.

Также прокомментировал информацию, что якобы даже в пояснительной записке написано, что законопроект должен быть принят для того, чтобы уволить Сытника. Дмитрий Разумков пояснил, что пояснительная записка – это не закон. Закон несколько иной. Если ему покажут фамилию Сытника в законе, то он с этим согласится.

"Не принимает парламент пояснительных записок, он принимает законы. И законы не могут принимать против того или иного лица, или для того, чтобы сделать жизнь того или иного лица лучше или хуже. Их принимают, чтобы по ним дальше работало и жило государство. Посмотрим, какие там нормы, и дальше будем принимать решение", – сообщил спикер Верховной Рады.

Интервью с Дмитрием Разумковым в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале: видео

Почему Сытника могут уволить из НАБУ?

Суд признал Артема Сытника коррупционером – за отдых в отеле в Ровненской области. За гостиницу якобы заплатил не сам Сытник, а неизвестный мужчина, который впоследствии и пожаловался прокуратуре.



В результате Сытника оштрафовали на 3,4 тысячи гривен. Ведь руководитель НАБУ должен был указать в декларации факт оплаты другим человеком своего отдыха в качестве подарка. Этого не произошло, поэтому суд постановил внести Сытника в реестр коррупционеров.