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Назначение Сытника директором НАБУ обжалуют в Конституционном суде

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Назначение Сытника директором НАБУ обжалуют в Конституционном суде
Артем Ситник / Апостроф

Конституционность назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро будет решать суд. Такое представление поступило в Конституционный суд от 51 народного депутата.

Автори подання вважають, що указ про призначення Ситника не відповідає одразу декільком статтям Конституції. Про це повідомляє пресслужба суду.

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Подання до Конституційного суду направив депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Він наголошує, що президент діяв поза межами своєї компетенції, коли призначав Ситника директором НАБУ.

Посаду директора НАБУ не віднесено Основним законом до посад, призначення на які здійснюється президентом України,
– мовиться у поданні.

Автори також апелюють до негативного висновку КСУ від 16 грудня 2019 року за зверненням Верховної Ради щодо змін до Конституції, які мали закріпити право президента призначати й звільняти директорів НАБУ і ДБР. Тоді суд не схвалив таку ініціативу депутатів.

Зауважимо, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт, який передбачає, зокрема, додаткові можливості для звільнення директора НАБУ. Водночас у Національному антикорупційному бюро розцінюють цей законопроєкт як наступ на незалежність відомства.

До теми Справа про відпочинок Ситника: директор НАБУ заявив, що суддя був під тиском МВС

Що відомо про справу проти Артема Ситника: головне

  • Суд визнав Артема Ситника корупціонером через відпочинок у готелі в Рівненській області. Як виявилось, за готель нібито заплатив не сам Ситник, а невідомий чоловік, який згодом і поскаржився прокуратурі. Ситника оштрафували на 3 тисячі 400 гривень.
  • Адмінпорушення полягає в тому, що Ситник мав вказати в декларації цей подарунок, але не зробив цього. 
  • Ситник у грудні 2019 року програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді щодо рішення Сарненського суду Рівненської області, який визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку. Після цього Ситник був внесений до реєстру корупціонерів НАЗК.
  • 14 травня Ситник заявив, що подав скаргу до Європейського суду з прав людини на рішення українських судів, якими його визнано винним у порушенні встановлених законом обмежень на одержання подарунків.
Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Конституция Судьи НАПК Отдых Коррупция Конституционный суд Слуга народа Олександр Дубинский НАБУ Артем Сытник
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