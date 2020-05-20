Назначение Сытника директором НАБУ обжалуют в Конституционном суде

Конституционность назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро будет решать суд. Такое представление поступило в Конституционный суд от 51 народного депутата.

Автори подання вважають, що указ про призначення Ситника не відповідає одразу декільком статтям Конституції. Про це повідомляє пресслужба суду.

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Подання до Конституційного суду направив депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Він наголошує, що президент діяв поза межами своєї компетенції, коли призначав Ситника директором НАБУ.

Посаду директора НАБУ не віднесено Основним законом до посад, призначення на які здійснюється президентом України,

– мовиться у поданні.

Автори також апелюють до негативного висновку КСУ від 16 грудня 2019 року за зверненням Верховної Ради щодо змін до Конституції, які мали закріпити право президента призначати й звільняти директорів НАБУ і ДБР. Тоді суд не схвалив таку ініціативу депутатів.

Зауважимо, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт, який передбачає, зокрема, додаткові можливості для звільнення директора НАБУ. Водночас у Національному антикорупційному бюро розцінюють цей законопроєкт як наступ на незалежність відомства.

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