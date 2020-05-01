Дело об отдыхе Сытника: директор НАБУ заявил, что судья был под давлением МВД

В Верховной Раде поддержали законопроект о повышении эффективности борьбы с коррупцией в правоохранительных органах. Фактически, это позволит отправить в отставку директора НАБУ Артема Сытника. Суд его признал коррупционером из-за отдыха в отеле в Ровненской области.

В эксклюзивном интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале директор НАБУ Артем Сытник объяснил, как все было на самом деле, где он отдыхал и кто за это заплатил.

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По его словам, он отдыхал с друзьями в Ровненской области и все было оплачено в одинаковых частях.

Судя по протоколу, что мне вручили, то якобы тот (человек – 24 канал) заплатил за наш отдых. На самом деле, это все строится на показаниях одного лица – и на этом все,

– отметил Сытник.

Он добавил, что в суде он с друзьями объяснял, каким образом все произошло, но почему-то все объяснения были отвергнуты, а за основу взяли "слова исключительно одного человека".

"На этом и было построено судебное решение. Сам судья, который слушал, был фигурантом дела о взяточничестве и был фактически под огромным давлением со стороны правоохранительных органов – в этом случае это Министерство внутренних дел", – подчеркнул Сытник.



Артем Сытник / Фото 24 канал

Он пояснил, что обратился в Европейский суд по правам человека. Там все описано: каким образом осуществлялось давление на судей, почему судьи были предвзяты, почему такое решение является незаконным.

Фактически, эта процедура не предусматривает кассационного обжалования. Это очень важно, потому что здесь очень быстро как раз можно добиться нужного результата, а именно незаконного решения суда. Поэтому я вынужден сейчас защищать свои права в Европейском суде по правам человека,

– подчеркнул Сытник.

Он надеется, что в связи с актуальностью должности и самой ситуации это дело будет двигаться как можно быстрее.

Обратите внимание! Артем Сытник ранее отмечал, что это административное дело – продолжение истории с рюкзаками. Он утверждал, что это может быть местью за тогдашнее дело.

Что известно о деле в отношении Сытника?Суд признал Артема Сытника коррупционером из-за отдыха в отеле в Ровненской области. Как оказалось, за отель якобы заплатил не сам Сытник, а неизвестный мужчина, который впоследствии и пожаловался прокуратуре. Сытника оштрафовали на 3 тысячи 400 гривен.



Админнарушение заключается в том, что Сытник должен был указать в декларации этот подарок, но не сделал этого. Правонарушение совершено в 2017–2019 годах, а потому, согласно законопроекту, Ситника могут уволить задним числом, а это напрямую противоречит Конституции Украины.