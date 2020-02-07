Сытник обжалует штраф за свой отдых в Европейском суде
Директор НАБУ Артем Сытник обжалует в Европейском суде по правам человека штраф за свой отдых в Ровненской области. Сытник считает приговор несправедливым и намекает на месть за "дело рюкзаков Авакова".
Сытник обжаловать штраф за отдых из-за которого он оказался в реестре коррупционеров. По его словам, обжалование в ЕСПЧ – это единственная возможность пересмотреть решение суда.
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Сытник отметил, что не чувствует вины за содеянное и не собирается мириться с незаконными решениями.
Также он намекнул, что таким образом ему мстят за дело о "рюкзаках Авакова".
Эта административное дело – продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры желают мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание на должности.
– сказал Сытник на брифинге 7 февраля в Киеве.
Почему суд оштрафовал Сытника?
Все потому, что Сытник несколько раз отдыхал в элитном коттедже на Ровненщине за деньги другого человека. За период с 2017 по 2019 год глава НАБУ отдохнул там 5 раз. За каждый отдых было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен. А такая сумма подлежит декларированию, однако Сытник не внес эти данные в свою декларацию. Поэтому Ровненский апелляционный суд признал директора НАБУ виновным в коррупции и обязал выплатить штраф в размере 3 тысячи 400 гривен.
После этого 19 декабря 2019 года Сытника внесли в реестр коррупционеров. Согласно закону, он не должен занимать должность директора НАБУ.
Что известно о деле "рюкзаков Авакова"
- НАБУ выявило 14 миллионов гривен возможной растраты государственных денег при закупке рюкзаков для АТО.
- 31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали трех человек. Среди них был сын министра внутренних дел Александр Аваков, заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.
- Впоследствии Авакова-младшему и Чеботарю объявили подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными деньгами путем злоупотребления служебным положением.
- В апреле 2018 года расследование объявили завершенным. Стало известно, что Авакова-младшего и Чеботаря из дела "вывели".
- Третий фигурант дела – Владимир Литвин полностью взял вину на себя. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года и компенсацию убытков почти 5 миллионов гривен.
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