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      Сытник обжалует штраф за свой отдых в Европейском суде

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      Артем Сытник / Getty Images

      Директор НАБУ Артем Сытник обжалует в Европейском суде по правам человека штраф за свой отдых в Ровненской области. Сытник считает приговор несправедливым и намекает на месть за "дело рюкзаков Авакова".

      Сытник обжаловать штраф за отдых из-за которого он оказался в реестре коррупционеров. По его словам, обжалование в ЕСПЧ – это единственная возможность пересмотреть решение суда.

      Читайте также: Суд признал Сытника виновным в коррупции

      Сытник отметил, что не чувствует вины за содеянное и не собирается мириться с незаконными решениями.

      Также он намекнул, что таким образом ему мстят за дело о "рюкзаках Авакова".

      Эта административное дело – продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры желают мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание на должности.
      – сказал Сытник на брифинге 7 февраля в Киеве.

      Почему суд оштрафовал Сытника?
      Все потому, что Сытник несколько раз отдыхал в элитном коттедже на Ровненщине за деньги другого человека. За период с 2017 по 2019 год глава НАБУ отдохнул там 5 раз. За каждый отдых было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен. А такая сумма подлежит декларированию, однако Сытник не внес эти данные в свою декларацию. Поэтому Ровненский апелляционный суд признал директора НАБУ виновным в коррупции и обязал выплатить штраф в размере 3 тысячи 400 гривен.

      После этого 19 декабря 2019 года Сытника внесли в реестр коррупционеров. Согласно закону, он не должен занимать должность директора НАБУ.

      Что известно о деле "рюкзаков Авакова"

      • НАБУ выявило 14 миллионов гривен возможной растраты государственных денег при закупке рюкзаков для АТО.
      • 31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали трех человек. Среди них был сын министра внутренних дел Александр Аваков, заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.
      • Впоследствии Авакова-младшему и Чеботарю объявили подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными деньгами путем злоупотребления служебным положением.
      • В апреле 2018 года расследование объявили завершенным. Стало известно, что Авакова-младшего и Чеботаря из дела "вывели".
      • Третий фигурант дела – Владимир Литвин полностью взял вину на себя. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года и компенсацию убытков почти 5 миллионов гривен.

      По этой теме: Рюкзаки Авакова: хищение государственных средств


      Схема растраты 14 миллионов гривен в МВД

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      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Артем Сытник НАБУ Коррупция Штрафы Европейский суд Задержание сына Авакова
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