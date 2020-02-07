Сытник обжалует штраф за свой отдых в Европейском суде

Директор НАБУ Артем Сытник обжалует в Европейском суде по правам человека штраф за свой отдых в Ровненской области. Сытник считает приговор несправедливым и намекает на месть за "дело рюкзаков Авакова".

Сытник обжаловать штраф за отдых из-за которого он оказался в реестре коррупционеров. По его словам, обжалование в ЕСПЧ – это единственная возможность пересмотреть решение суда.

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Сытник отметил, что не чувствует вины за содеянное и не собирается мириться с незаконными решениями.

Также он намекнул, что таким образом ему мстят за дело о "рюкзаках Авакова".

Эта административное дело – продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры желают мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание на должности.

– сказал Сытник на брифинге 7 февраля в Киеве.

Почему суд оштрафовал Сытника?

Все потому, что Сытник несколько раз отдыхал в элитном коттедже на Ровненщине за деньги другого человека. За период с 2017 по 2019 год глава НАБУ отдохнул там 5 раз. За каждый отдых было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен. А такая сумма подлежит декларированию, однако Сытник не внес эти данные в свою декларацию. Поэтому Ровненский апелляционный суд признал директора НАБУ виновным в коррупции и обязал выплатить штраф в размере 3 тысячи 400 гривен.



После этого 19 декабря 2019 года Сытника внесли в реестр коррупционеров. Согласно закону, он не должен занимать должность директора НАБУ.

Что известно о деле "рюкзаков Авакова"

НАБУ выявило 14 миллионов гривен возможной растраты государственных денег при закупке рюкзаков для АТО.

31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали трех человек. Среди них был сын министра внутренних дел Александр Аваков, заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.

Впоследствии Авакова-младшему и Чеботарю объявили подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными деньгами путем злоупотребления служебным положением.

В апреле 2018 года расследование объявили завершенным. Стало известно, что Авакова-младшего и Чеботаря из дела "вывели".

Третий фигурант дела – Владимир Литвин полностью взял вину на себя. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года и компенсацию убытков почти 5 миллионов гривен.

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Схема растраты 14 миллионов гривен в МВД