Ситник оскаржить штраф за свій відпочинок в Європейському суді

Директор НАБУ Артем Ситник оскаржить в Європейському суді з прав людини штраф за свій відпочинок у Рівненській області. Ситник вважає вирок несправедливим та натякає на помсту за "справу рюкзаків Авакова".

Ситник оскаржуватиме штраф за відпочинок через який він опинився у реєстрі корупціонерів. За його словами, оскарження в ЄСПЛ – це єдина можливість переглянути рішення суду.

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Ситник зазначив, що не відчуває провини за скоєне і не збирається миритися з незаконними рішеннями.

Також він натякнув, що таким чином йому мстяться за справу про "рюкзаки Авакова".

Ця адміністративна справа – продовження історії з рюкзаками. Деякі міністри прагнуть помсти й відповідно роблять все, щоб якимось чином вплинути на моє перебування на посаді.

– сказав Ситник на брифінгу 7 лютого в Києві.

Чому суд оштрафував Ситника? Все тому, що Ситник декілька разів відпочивав у елітному котеджі на Рівненщині за гроші іншої людини. За період з 2017 по 2019 рік голова НАБУ відпочив там 5 разів. За кожен відпочинок було заплачено в середньому близько 100 тисяч гривень. А така сума підлягає декларуванню, проте Ситник не вніс ці дані у свою декларацію. Тож Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ винним у корупції та зобов'язав сплатити штраф у розмірі 3 тисячі 400 гривень.



Після цього 19 грудня 2019 року Ситника внесли до реєстру корупціонерів. Згідно з законом, він не мав би обіймати посаду директора НАБУ.

Що відомо про справу "рюкзаків Авакова"

НАБУ виявило 14 мільйонів гривень можливої розтрати державних грошей при закупівлі рюкзаків для АТО.

при закупівлі рюкзаків для АТО. 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали трьох осіб. Серед них був син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, заступник голови МВС Сергій Чеботар та представник фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимир Литвин.

Згодом Авакову-молодшому та Чеботарю оголосили підозру у розтраті, привласненні або заволодінні державними грошами шляхом зловживання службовим становищем.

У квітні 2018 року розслідування оголосили завершеним. Стало відомо, що Авакова-молодшого і Чеботаря зі справи "вивели".

Третій фігурант справи – Володимир Литвин повністю взяв вину на себе. Йому призначили покарання у вигляді 5 років ув'язнення з іспитовим терміном у 2 роки та компенсацію збитків у майже 5 мільйонів гривень.

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Схема розтрати 14 мільйонів гривень у МВС