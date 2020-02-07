Ситник оскаржить штраф за свій відпочинок в Європейському суді
Директор НАБУ Артем Ситник оскаржить в Європейському суді з прав людини штраф за свій відпочинок у Рівненській області. Ситник вважає вирок несправедливим та натякає на помсту за "справу рюкзаків Авакова".
Ситник оскаржуватиме штраф за відпочинок через який він опинився у реєстрі корупціонерів. За його словами, оскарження в ЄСПЛ – це єдина можливість переглянути рішення суду.
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Ситник зазначив, що не відчуває провини за скоєне і не збирається миритися з незаконними рішеннями.
Також він натякнув, що таким чином йому мстяться за справу про "рюкзаки Авакова".
Ця адміністративна справа – продовження історії з рюкзаками. Деякі міністри прагнуть помсти й відповідно роблять все, щоб якимось чином вплинути на моє перебування на посаді.
– сказав Ситник на брифінгу 7 лютого в Києві.
Чому суд оштрафував Ситника? Все тому, що Ситник декілька разів відпочивав у елітному котеджі на Рівненщині за гроші іншої людини. За період з 2017 по 2019 рік голова НАБУ відпочив там 5 разів. За кожен відпочинок було заплачено в середньому близько 100 тисяч гривень. А така сума підлягає декларуванню, проте Ситник не вніс ці дані у свою декларацію. Тож Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ винним у корупції та зобов'язав сплатити штраф у розмірі 3 тисячі 400 гривень.
Після цього 19 грудня 2019 року Ситника внесли до реєстру корупціонерів. Згідно з законом, він не мав би обіймати посаду директора НАБУ.
Що відомо про справу "рюкзаків Авакова"
- НАБУ виявило 14 мільйонів гривень можливої розтрати державних грошей при закупівлі рюкзаків для АТО.
- 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали трьох осіб. Серед них був син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, заступник голови МВС Сергій Чеботар та представник фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимир Литвин.
- Згодом Авакову-молодшому та Чеботарю оголосили підозру у розтраті, привласненні або заволодінні державними грошами шляхом зловживання службовим становищем.
- У квітні 2018 року розслідування оголосили завершеним. Стало відомо, що Авакова-молодшого і Чеботаря зі справи "вивели".
- Третій фігурант справи – Володимир Литвин повністю взяв вину на себе. Йому призначили покарання у вигляді 5 років ув'язнення з іспитовим терміном у 2 роки та компенсацію збитків у майже 5 мільйонів гривень.
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