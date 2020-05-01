Справа про відпочинок Ситника: директор НАБУ заявив, що суддя був під тиском МВС

У Верховній Раді підтримали законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з корупцією в правоохоронних органах. Фактично, це дозволить відправити у відставку директора НАБУ Артема Ситника. Суд його визнав корупціонером через відпочинок у готелі в Рівненській області.

В ексклюзивному інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі директор НАБУ Артем Ситник пояснив, як усе було насправді, де він відпочивав і хто за це заплатив.

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За його словами, він відпочивав із друзями в Рівненській області і все було оплачено в однакових частинах.

Судячи з протоколу, що мені вручили, то нібито той (чоловік – 24 канал) заплатив за наш відпочинок. Насправді, це все будується на свідченнях однієї особи – і на цьому все,

– зазначив Ситник.

Він додав, що в суді він із друзями пояснювали, у який спосіб усе відбулося, але чомусь усі пояснення були відкинуті, а за основу взяли "слова виключно однієї людини".

"На цьому й було побудоване судове рішення. Сам суддя, який слухав, був фігурантом справи про хабарництво й був фактично під величезним тиском із боку правоохоронних органів – у цьому випадку це Міністерство внутрішніх справ", – наголосив Ситник.



Артем Ситник / Фото 24 канал

Він пояснив, що звернувся до Європейського суду з прав людини. Там усе описано: у який спосіб здійснювався тиск на суддів, чому судді були упереджені, чому таке рішення є незаконним.

Фактично, ця процедура не передбачає касаційного оскарження. Це дуже важливо, тому що тут дуже швидко якраз можна досягти потрібного результату, а саме незаконного рішення суду. Тому я змушений зараз захищати свої права в Європейському суді з прав людини,

– наголосив Ситник.

Він сподівається, що у зв'язку з актуальністю посади та самої ситуації, ця справа буде рухатися якомога швидше.

Зверніть увагу! Артем Ситник раніше зазначав, що ця адміністративна справа – продовження історії з рюкзаками. Він стверджував, що це може бути помстою за тодішню справу.

Що відомо про справу щодо Ситника?Суд визнав Артема Ситника корупціонером через відпочинок у готелі в Рівненській області. Як виявилось, за готель нібито заплатив не сам Ситник, а невідомий чоловік, який згодом і поскаржився прокуратурі. Ситника оштрафували на 3 тисячі 400 гривень.



Адмінпорушення полягає в тому, що Ситник мав вказати в декларації цей подарунок, але не зробив цього. Правопорушення скоєне у 2017 – 2019 роках, а тому, згідно з законопроєктом, Ситника можуть звільнити заднім числом, а це напряму суперечить Конституції України.