Нардепы 14 июля трижды будут собираться на заседания Рады: одно из них будет очередное, еще два – внеочередные. На втором внеочередном заседании парламентарии рассмотрят законопроект, который может приблизить их к отставке главы НАБУ Артема Сытника.

Соответствующее распоряжение подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Документ, подтверждающий это обнародовал в своем телеграмм-канале "слуга народа" Александр Дубинский. Раньше Почему "группа Коломойского" атакует Сытника: объяснение Юрчишина Готовим Сытника к отставке за коррупцию,

– коротко подписал он документ. В распоряжении говорится о том, что созыва такого внеочередного заседания требовали 150 народных депутатов. Почему Артема Сытника могут уволить из НАБУ Суд признал Артема Сытника коррупционером – из-за отдыха в гостинице в Ровенской области. Отель якобы оплатил не сам глава НАБУ, а неизвестный мужчина, который впоследствии и пожаловался прокуратуре.

В результате Сытника оштрафовали на 3,4 тысячи гривен. Ведь руководитель НАБУ должен был указать в декларации факт оплаты другим человеком своего отдыха как подарок. Этого не произошло, поэтому суд постановил внести Сытника в реестр коррупционеров.

В Верховной Раде зарегистрировали по крайней мере 3 инициативы, которые позволят облегчить процедуру увольнения Артема Сытника. Два законопроекта инициировал депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Законопроект № 3180, который предлагает расширить количество оснований для увольнения директора НАБУ, подавали народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура.