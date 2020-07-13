Парламентарии вскоре будут рассматривать законопроект, который может приблизить их к отставке главы НАБУ Артема Сытника. Нардеп из "Слуги народа" Гео Лерос считает, что для Офиса Президента это лучший вариант.

Про звільнення голови НАБУ, "темники" та підсумки роботи першого року парламенту – в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі говорив народний депутат зі "Слуги народу" Гео Лерос.

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Про НАБУ і плівки

Зараз є велика ймовірність того, що голову НАБУ Артема Ситника можуть звільнити найближчим часом. Гео Лерос вважає, що це був би ідеальний варіант для Офісу Президента.

Тоді б Офіс Президента мав би повний контроль над правоохоронними органами. Як відомо, восени має бути конкурс на посаду керівника САП. Для ОП було б ідеально ще контролювати НАБУ, щоби подібні справи, як плівки Єрмака, корупція в Києві – успішно завершити,

– вважає Лерос.

Про "темники"

Нещодавно депутатам роздали "темники". Це нібито тези, як розповідати журналістам про здобутки першого року в Раді.

Розсилали документ десь на 7 – 10 сторінок. Його розсилали в підгрупах, заступники фракцій. Я щиро здивований, що мої колеги прокоментували, що це все неправда. Але ж це брехня – або тікайте від відповіді, або не брешіть,

– зазначив Лерос.

На запитання журналіста, чи часто депутатам розповідають, як коментувати ті чи інші речі, Лерос відповів: "Не тільки в нашій фракції, але й у цілому є певна цензура – що і як коментувати або не коментувати взагалі. Загалом багато питань депутати обходять боком".

Про потенційних кандидатів на посади

Як зазначив нардеп, що наразі невідома кандидатура на голову Нацбанку. Завтра у Верховній Раді розглядатимуть кандидата на посаду голови віцепрем'єра з питань оборонно-промислової політики.

Зауважимо! Віцепрем'єр-міністр з питань оборонно-промислової політики відповідатиме за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики.

Про підсумки першого року парламенту

"Парламент працював. Я не бачу великих мінусів, але і великих перемог теж не було. Так, були закони, які прийняли, є досягнення. Є також і велика кількість помилок. Якщо говорити про значні перемоги – їх немає", – підсумував Лерос.

Детальніше дивіться у відео 24 каналу із Гео Леросом: