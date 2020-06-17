Про резонансні розслідування гучних справ САП і НАБУ, хабар у 6 мільйонів доларів та скільки НАБУ приносить у бюджет України – в ефірі "Що це було?" з Сергієм Лещенком розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

В ефірі 24 каналу директор НАБУ Артем Ситник розповів про експертизу щодо справи Коломойського. Більше про це – читайте далі.

Про справу Коломойського

Питання експертизи завжди складне щодо багатьох справ. Особливо тих, які стосуються великих збитків державі або осіб, які мають великі медійні чи інші ресурси.

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У нас вже був випадок, коли експерти підкинули наркотичні засоби після певного висновку експерта. Тому вони, на жаль, під великим тиском. За законом, НАБУ не може мати власний експертний підрозділ, який давав би висновки експертиз. Тому ми залежні від того, чи витримають вони той тиск, який здійснюється на них.

Таких складних справ, як справа Приватбанку, не було ще в історії України. Орієнтовна сума збитків перевищує 155 – 200 мільярдів гривень. Це величезна сума і великий проміжок часу, який розслідується.

Приватбанк спершу був недержавною фінансовою установою. Після призначення генпрокурором Руслана Рябошапку ми прийняли рішення, що ця справа акумулюватиметься в Антикорупційному бюро.

Ця справа завжди буде пов'язана зі спробами захисту. Бо коли володієш великим каналом "1+1" – це величезна спроба захисту. Але нас це ніколи не зупиняло, тому ми по цій справі рухаємось далі.



Ігор Коломойський / Фото "Українська правда"

І для антикорупційного прокурора – це одна із пріоритетних справ. Він хотів би отримати результат до кінця своєї каденції (30 листопада – 24 канал). Для нас також справа честі довести це до кінця.

Про справу Бахматюка

У справі Бахматюка вже давно були готові експертизи, встановлені збитки державі в сумі 1 мільярд 8 мільйонів гривень та готові підозри. Проте генеральний прокурор Луценко прийняв рішення про передачу справи до Національної поліції. Тоді майже одразу справу закрили. Вже завдяки рішенню Руслана Рябошапки це все було скасовано і справу повернули до НАБУ.

Про хабар у 6 мільйонів доларів

Один підозрюваний консультувався з представником релігійної організації щодо цього, чи схвалює Бог такі дії. Інша підозрювана консультувалась з ворожкою, як карти вказують, чи можна (давати хабар – 24 канал). Про це страшно читати, коли люди обіймаючи такі посади, вчиняють такі дії. Тому це не зовсім приємно.

Коли ми побачили в ході документування, що основні консультації проводились з представниками релігійних громад, то треба запитувати в тих людей, чому так