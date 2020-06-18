О резонансных расследованиях громких дел САП и НАБУ, взятке в 6 миллионов долларов и сколько НАБУ приносит в бюджет Украины – в эфире "Что это было?" с Сергеем Лещенко рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

В эфире 24 канала директор НАБУ Артем Сытник рассказал об экспертизе по делу Коломойского. Больше об этом – читайте дальше.

О деле Коломойского

Вопрос экспертизы всегда сложный по многим делам. Особенно тех, которые касаются больших убытков государству или лиц, которые имеют большие медийные и другие ресурсы.

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У нас уже был случай, когда эксперты подбросили наркотические средства после определенного заключения эксперта. Поэтому они, к сожалению, под большим давлением. По закону, НАБУ не может иметь собственное экспертное подразделение, которое давало бы выводы экспертиз. Поэтому мы зависимы от того, выдержат ли они то давление, которое осуществляется на них.

Таких сложных дел, как дело Приватбанка, не было еще в истории Украины. Ориентировочная сумма ущерба превышает 155 – 200 миллиардов гривен. Это огромная сумма и большой промежуток времени, который расследуется.

Приватбанк сначала был негосударственным финансовым учреждением. После назначения генпрокурором Руслана Рябошапки мы приняли решение, что это дело будет аккумулироваться в антикоррупционное бюро.

Это дело всегда будет связано с попытками защиты. Потому что когда владеешь большим каналом "1+1" – это огромная попытка защиты. Но нас это никогда не останавливало, поэтому мы по этому делу двигаемся дальше.

Игорь Коломойский / Фото "Украинская правда"

И для антикоррупционного прокурора – это одно из приоритетных дел. Он хотел бы получить результат до конца своей каденции (30 ноября – 24 канал). Для нас также дело чести довести это до конца.

О деле Бахматюка

В деле Бахматюка уже давно были готовы экспертизы, установлен ущерб государству в сумме 1 миллиард 8 миллионов гривен и готовы подозрения. Однако генеральный прокурор Луценко принял решение о передаче дела в Национальную полицию. Тогда почти сразу дело закрыли. Уже благодаря решению Руслана Рябошапки это все было отменено и дело вернули в НАБУ.

Подробнее о заявлении Сытника по этому делу – читайте по ссылке.

О взятке в 6 миллионов долларов

Один подозреваемый консультировался с представителем религиозной организации в этом, одобряет ли Бог такие действия. Другая подозреваемая консультировалась с гадалкой, как карты показывают, можно ли (давать взятку – 24 канал). Об этом страшно читать, когда люди занимая такие должности, совершают такие действия. Поэтому это не совсем приятно.

Когда мы увидели в ходе документирования, что основные консультации проводились с представителями религиозных общин, то надо спрашивать у тех людей, почему так.

Больше о деталях подкупа НАБУ и САП – читайте по ссылке.

Сколько денег НАБУ принесло в бюджет Украины

Только в течение последних месяцев НАБУ стянуло в бюджет 65 миллионов гривен. Ни в одной стране мира правоохранительный орган не приносит в бюджет столько, сколько на него тратят.

Более о пополнении бюджета от НАБУ – читайте здесь.