Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко забрал дело Олега Бахматюка, когда в НАБУ уже собирались реализовывать подозрение.

Артем Сытник сообщил, что частично эти документы были затоплены. Об этом директор НАБУ рассказал в прямом эфире на 24 канале в программе "Что это было?".

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Он добавил, что в деле Бахматюка уже давно были готовы экспертизы, установленные убытки государству в сумме 1 миллиард 8 миллионов гривен и готовы подозрения. Однако генеральный прокурор Луценко принял решение о передаче дела в Национальную полицию. Тогда почти мгновенно дело было закрыто. Уже благодаря решению Руслана Рябошапки это все было отменено, и дело вернули в НАБУ.

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"Мы говорили открыто, что при условии возврата этих средств, это может учитываться, как смягчающее обстоятельство. Однако, кроме разговоров и обещаний мы ничего больше не слышали", – рассказал Артем Сытник.

Он вспомнил, что вместо возврата денег Олег Бахматюк устраивал митинги и медийные кампании. То есть средства тратились не на то, чтобы закрыть долг, возникший в результате хищения, а фактически на медиа.