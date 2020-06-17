Как Луценко на финальной стадии забрал дело Бахматюка: заявление Сытника
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко забрал дело Олега Бахматюка, когда в НАБУ уже собирались реализовывать подозрение.
Артем Сытник сообщил, что частично эти документы были затоплены. Об этом директор НАБУ рассказал в прямом эфире на 24 канале в программе "Что это было?".
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Он добавил, что в деле Бахматюка уже давно были готовы экспертизы, установленные убытки государству в сумме 1 миллиард 8 миллионов гривен и готовы подозрения. Однако генеральный прокурор Луценко принял решение о передаче дела в Национальную полицию. Тогда почти мгновенно дело было закрыто. Уже благодаря решению Руслана Рябошапки это все было отменено, и дело вернули в НАБУ.
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"Мы говорили открыто, что при условии возврата этих средств, это может учитываться, как смягчающее обстоятельство. Однако, кроме разговоров и обещаний мы ничего больше не слышали", – рассказал Артем Сытник.
Он вспомнил, что вместо возврата денег Олег Бахматюк устраивал митинги и медийные кампании. То есть средства тратились не на то, чтобы закрыть долг, возникший в результате хищения, а фактически на медиа.
В чем подозревают Бахматюка?
11 ноября 2019 года НАБУ задержала 7 человек по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, которые в 2014 году НБУ предоставил ПАО "Виэйби Банк". Банк принадлежал тогда Олегу Бахматюку. НАБУ расследовало дело с октября 2016 года.