Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Бахматюка могут взять под стражу: ВАКС поддержал ходатайство прокуратуры

- Читати новину українською
Бахматюка могут взять под стражу: суд поддержал прошение прокуратуры
Олега Бахматюка могут взять под стражу / truth-about-bakhmatuk.com.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 28 мая обнародовала решение по делу, в котором Олег Бахматюк фигурирует как подозреваемый. Бизнесмену назначили меру пресечения – содержание под стражей. Однако это решение еще может быть пересмотрено.

Содержание под стражей Бахматюку назначили заочно, ведь сейчас он находится за пределами Украины. Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС в фейсбуке.

В этот же день Суд арестовал экс-нардепа Микитася и увеличил сумму залога до 100 миллионов

Что известно о решении суда по делу Бахматюка

  • Следственный судья ВАКС 15 апреля 2020 отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Олегу Бахматюку ("подозреваемому, который с 4 октября 2014 по 13 октября 2014 осуществлял фактический контроль и руководство деятельностью ОАО "ВиЭйБи Банк").
  • 28 мая 2020 Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в отношении подозреваемого Олега Бахматюка и удовлетворила ее: подозреваемому назначили меру пресечения – содержание под стражей
  • Однако сейчас подозреваемый находится за пределами Украины. Поэтому когда его задержат и доставят в суд, тогда "будет рассмотрен с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменения на более мягкую меру пресечения".

Заметим, что в Центре противодействия коррупции считают, что такое решение суда дает возможность Интерполу начать розыск Олега Бахматюка.

В чем подозревают Бахматюка?11 ноября 2019 НАБУ задержало 7 человек по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, которые в 2014 году НБУ предоставил ПАО "ВиЭйБи Банк". Банк принадлежал тогда Олегу Бахматюку. НАБУ расследовало дело с октября 2016 года.

Автор: Олесь Друкач
Теги: НАБУ Банки Антикоррупционный суд Олег Бахматюк Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Новости о коронавирусе 28 мая: в США – 100 тысяч смертей, от гриппа умирают чаще
28 мая , 22:00 Новости о коронавирусе 28 мая: в США – 100 тысяч смертей, от гриппа умирают чаще
Ірина Пундор
"Зеленый" свет для преступников в погонах
28 мая , 21:30 "Зеленый" свет для преступников в погонах
Уляна Супрун
Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую
28 мая , 08:45 Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую
Анатолій Яворський