Бахматюка могут взять под стражу: ВАКС поддержал ходатайство прокуратуры

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 28 мая обнародовала решение по делу, в котором Олег Бахматюк фигурирует как подозреваемый. Бизнесмену назначили меру пресечения – содержание под стражей. Однако это решение еще может быть пересмотрено.

Содержание под стражей Бахматюку назначили заочно, ведь сейчас он находится за пределами Украины. Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС в фейсбуке .

В этот же день Суд арестовал экс-нардепа Микитася и увеличил сумму залога до 100 миллионов

Что известно о решении суда по делу Бахматюка

Следственный судья ВАКС 15 апреля 2020 отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Олегу Бахматюку ("подозреваемому, который с 4 октября 2014 по 13 октября 2014 осуществлял фактический контроль и руководство деятельностью ОАО "ВиЭйБи Банк").

28 мая 2020 Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в отношении подозреваемого Олега Бахматюка и удовлетворила ее: подозреваемому назначили меру пресечения – содержание под стражей

Однако сейчас подозреваемый находится за пределами Украины. Поэтому когда его задержат и доставят в суд, тогда "будет рассмотрен с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменения на более мягкую меру пресечения ".

Заметим, что в Центре противодействия коррупции считают, что такое решение суда дает возможность Интерполу начать розыск Олега Бахматюка.