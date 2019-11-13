Дело Бахматюка: почему задержали экс-заместителя Гонтаревой

На днях прокуроры НАБУ и САП объявили подозрение экс владельцу VAB банка Олегу Бахматюку, а также экс-главе правления этого банка Денису Мальцеву. Их подозревают в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, который банк получил от Нацбанка Украины.

Директор НАБУ Артем Сытник в прямом эфире 24 канала отметил, что в деле Бахматюка уже объявлено о подозрении 10 людям – это бывшие и действующие работники Нацбанка, менеджеры VAB банка и сам Олег Бахматюк.

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На вопрос, почему подозрения в деле объявили именно сейчас, он сказал, что расследование помогло установить факт нанесения ущерба государству. Он добавил, что это дело велось еще с первой половины 2019 года.

Когда был вывод экспертизы, Луценко передал это дело в другую подследственность – от НАБУ к Нацполиции,

– заявил Сытник.

Директор НАБУ подтвердил журналистам, что действительно много томов уголовного производства были повреждены. Он обращался к Луценко, требуя вернуть подследственность, но было бесполезно.



Как действовала схема завладения 1,2 миллиарда гривен

Когда это дело было передано, то через несколько дней оно было уже закрыто. Из-за отсутствия состава преступления следователями Нацполиции,

– подчеркнул директор НАБУ.

После назначения на должность генерального прокурора Руслана Рябошапки НАБУ направило запрос, чтобы решение пересмотрели. После этого дело вернули в подотчетность НАБУ, в дальнейшем состоялась подготовка подозрений и их непосредственное объявление. Сытник объяснил, что многие улики были уничтожены и восстановить их не удастся, однако даже те, что есть – это достаточное основание, чтобы утверждать, что были нарушения.

Что известно о деле VAB банка?Дело касается кражи рефинансирования в размере 1 миллиарда 200 миллионов гривен, выделенного от НБУ VAB банка. Эти деньги были стабилизационным кредитом на поддержку работы VAB банка. Но этими деньгами незаконно завладели в октябре 2014 года. Уже через месяц НБУ признал VAB банк неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года ликвидировал этот банк.