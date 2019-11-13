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      Заволодіння 1,2 мільярдами гривень: Ситник розповів деталі справи Бахматюка

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      Директор НАБУ Артем Ситник
      Директор НАБУ Артем Ситник / www.slovoidilo.ua

      Днями прокурори НАБУ та САП оголосили підозру ексвласникові VAB банку Олегові Бахматюку, а також ексголові правління цього банку Денисові Мальцеву. Їх підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, який VAB банк отримав від Нацбанку України.

      Директор НАБУ Артем Ситник у прямому ефірі 24 каналу зазначив, що у справі Бахматюка вже оголошено про підозру 10 людям – це колишні та чинні працівники Нацбанку, менеджери VAB банку та сам Олег Бахматюк.

      Читайте також: Розкрадання у VAB банку: оголосили підозру ексвласнику Бахматюку та ексголові правління Мальцеву

      На питання, чому підозри у справі оголосили саме зараз, він сказав, що у розслідування допомогло встановити факт завдання збитків державі. Він додав, що ця справа велася ще з першої половини 2019 року. 

      Коли був висновок експертизи, Луценко передав цю справу в іншу підслідність – від НАБУ до Нацполіції,
      – заявив Ситник.

      Директор НАБУ підтвердив журналістам, що дійсно багато томів кримінального провадження були пошкоджені. Він звертався до Луценка, вимагаючи повернути підслідність, але було марно. 


      Як діяла схема заволодіння 1,2 мільярда гривень

      Коли ця справа була передана, то за декілька днів вона була вже закрита. Через відсутність складу злочину слідчими Нацполіції,
      – підкреслив директор НАБУ.

      Після призначення на посаду генерального прокурора Руслана Рябошапка НАБУ надіслало запит, аби рішення переглянули. Після цього справу повернули у підзвітність НАБУ, надалі відбулася підготовка підозр та їх безпосереднє оголошення. Ситник пояснив, що багато доказів було знищено і відновити їх не вдасться, однак навіть ті, що є – це достатня підстава, аби стверджувати, що були порушення. 

      Що відомо про справу VAB банку?Справа стосується крадіжки рефінансування у розмірі 1 мільярда 200 мільйонів гривень, виділеного від НБУ VAB банку. Ці гроші були стабілізаційним кредитом на підтримку роботи VAB банку. Але цими грошима незаконно заволоділи у жовтні 2014 року. Вже через місяць НБУ визнав VAB банк неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року ліквідував цей банк.

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      Автор: Сергій Лещенко, Євгенія Моторевська
      Теги: Артем Ситник НАБУ Новини України ЗМІ Гроші НБУ Олег Бахматюк Кредит
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