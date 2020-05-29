Бахматюка можуть взяти під варту: ВАКС підтримав клопотання прокуратури
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 28 травня оприлюднила рішення щодо справи, в якій Олег Бахматюк фігурує як підозрюваний. Бізнесмену призначили запобіжний захід – тримання під вартою, однак це рішення ще можуть переглянути.
Тримання під вартою Бахматюку призначили заочно, адже зараз він перебуває за межами України. Про це мовиться у повідомлення Апеляційної палати ВАКС у фейсбуці.
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Що відомо про рішення суду у справі Бахматюка
- Слідчий суддя ВАКС 15 квітня 2020 року відмовив прокуратурі щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Олегу Бахматюку ("підозрюваному, який з 4 жовтня 2014 року по 13 жовтня 2014 здійснював фактичний контроль та керівництво діяльністю ПАТ "ВіЕйБі Банк").
- 28 травня 2020 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу прокурора щодо підозрюваного Олега Бахматюка та задовольнила її: підозрюваному призначили запобіжний захід – тримання під вартою
- Однак зараз підозрюваний перебуває поза межами України. Тож коли його затримають і доправлять до суду, тоді "буде розглянуто за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід".
Зауважимо, у Центрі протидії корупції вважають, що таке рішення суду дає змогу Інтерполу розпочати розшук Олега Бахматюка.
У чому підозрюють Бахматюка?11 листопада 2019 року НАБУ затримало 7 людей за підозрою у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, які у 2014 році НБУ надав ПАТ "ВіЕйБі Банк". Банк належав тоді Олегу Бахматюку. НАБУ розслідувало справу з жовтня 2016 року.
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