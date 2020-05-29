Бахматюка можуть взяти під варту: ВАКС підтримав клопотання прокуратури

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 28 травня оприлюднила рішення щодо справи, в якій Олег Бахматюк фігурує як підозрюваний. Бізнесмену призначили запобіжний захід – тримання під вартою, однак це рішення ще можуть переглянути.

Тримання під вартою Бахматюку призначили заочно, адже зараз він перебуває за межами України. Про це мовиться у повідомлення Апеляційної палати ВАКС у фейсбуці.

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Що відомо про рішення суду у справі Бахматюка

Слідчий суддя ВАКС 15 квітня 2020 року відмовив прокуратурі щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Олегу Бахматюку ("підозрюваному, який з 4 жовтня 2014 року по 13 жовтня 2014 здійснював фактичний контроль та керівництво діяльністю ПАТ "ВіЕйБі Банк").

щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Олегу Бахматюку ("підозрюваному, який з 4 жовтня 2014 року по 13 жовтня 2014 здійснював фактичний контроль та керівництво діяльністю ПАТ "ВіЕйБі Банк"). 28 травня 2020 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу прокурора щодо підозрюваного Олега Бахматюка та задовольнила її: підозрюваному призначили запобіжний захід – тримання під вартою

Однак зараз підозрюваний перебуває поза межами України. Тож коли його затримають і доправлять до суду, тоді "буде розглянуто за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід".

Зауважимо, у Центрі протидії корупції вважають, що таке рішення суду дає змогу Інтерполу розпочати розшук Олега Бахматюка.

У чому підозрюють Бахматюка?11 листопада 2019 року НАБУ затримало 7 людей за підозрою у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, які у 2014 році НБУ надав ПАТ "ВіЕйБі Банк". Банк належав тоді Олегу Бахматюку. НАБУ розслідувало справу з жовтня 2016 року.