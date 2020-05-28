Суд заарештував екснардепа Микитася та збільшив суму застави до 100 мільйонів

Вищий антикорупційний суд відправив колишнього президента компанії Укрбуд та екснардепа Максима Микитася під варту. Крім того, суму застави збільшили до 100 мільйонів гривень.

Детальніше про арешт Микитася

28 травня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги захисника Микитася та прокурора. Стосувалися вони зміни запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

До теми ВАКС звільнив екснардепа Микитася від усіх судових зобов’язань, – ЗМІ

За результатами судового розгляду суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора.

Таким чином, суд змінив Микитасю запобіжний захід на тримання під вартою до 14 липня 2020 року.

Щоправда, як альтернативу він може внести заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. Раніше розмір застави становив 80 мільйонів гривень.

Що цьому передувало

14 травня ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Тоді власне прокурор вимагав для колишнього нардепа тримання під вартою з можливістю застави у 100 мільйонів гривень. Але це клопотання ВАКС задовольнив лише частково.

Захист колишнього колишнього президента Укрбуду, зі свого боку, зазначив, що подаватиме на таке рішення апеляцію.

​Зверніть увагу З екснардепа Микитася стягнули 30 мільйонів гривень до держбюджету: деталі

Справа Микитася: головне

На початку жовтня НАБУ повідомило йому про підозру .

. Микитася звинуватили у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень.

Слідство встановило, що Микитась діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, використав свої зв'язки у забудовних компаніях.

використав свої зв'язки у забудовних компаніях. За даними слідства, він обміняв квартири в будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири в околицях на Бориспільській. Різниця в ціні становила понад 81 мільйон гривень.

Попередні запобіжні заходи та їхнє порушення

Раніше Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень. Пізніше його змінили на суворіший – арешт з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. За два дні цю суму внесли, і Микитась опинився на волі.

За декілька місяців – у січні 2020-го, Микитася зняли з рейсу, коли він хотів покинути Україну в особистих справах. Це було прямим порушення попереднього запобіжного заходу.