Суд арестовал экс-нардепа Микитася и увеличил сумму залога до 100 миллионов

Высший антикоррупционный суд отправил бывшего президента компании Укрбуд и экс-нардепа Максима Микитася под стражу. Кроме того, сумму залога увеличили до 100 миллионов гривен.

Подробнее об аресте Микитася

28 мая Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы защитника Микитася и прокурора. Касались они изменения меры пресечения в виде залога на меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

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По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора.

Таким образом, суд изменил Микитасю меру пресечения на содержание под стражей до 14 июля 2020 года.

Правда, в качестве альтернативы он может внести залог в размере 100 миллионов гривен. Ранее размер залога составил 80 миллионов гривен.

Что этому предшествовало

14 мая ВАКС отправил Микитася под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Тогда собственно прокурор требовал для бывшего нардепа содержания под стражей с возможностью залога в 100 миллионов гривен. Но это ходатайство ВАКС удовлетворил лишь частично.

Защита бывшего президента Укрбуда, со своей стороны, отметила, что будет подавать на такое решение апелляцию.

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Дело Микитася: главное

В начале октября НАБУ сообщило ему о подозрении .

. Микитася обвинили в завладении имуществом Нацгвардии на сумму свыше 81 миллиона гривен.

Следствие установило, что Микитась действовал в сговоре с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровим , использовал свои связи в строительных компаниях.

, использовал свои связи в строительных компаниях. По данным следствия, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры в окрестностях на Бориспольской. Разница в цене составляла более 81 миллиона гривен.

Предыдущие меры пресечения и их нарушение

Ранее Высший антикоррупционный суд назначил ему залог в размере 5,5 миллиона гривен. Позже его сменили на более строгий – арест с возможностью залога в 80 миллионов гривен. Через два дня эту сумму внесли, и Микитась оказался на свободе.

Через несколько месяцев – в январе 2020-го, Микитася сняли с рейса, когда он хотел покинуть Украину по личным делам. Это было прямым нарушением предварительной меры пресечения.