ВАКС освободил экс-нардепа Микитася от всех судебных обязательств, – СМИ

Суд 12 мая вынес решение в отношении скандального застройщика и бывшего нардепа Максима Микитася. Его подозревали в завладении имуществом Нацгвардии.

Відтак, 12 травня Вищий антикорупційний суд звільнив Микитася від всіх раніше ухвалених зобов’язань. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила журналістка Світлана Крюкова.

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Як я і передбачала, сьогодні Вищий Антикорупційний суд під головуванням судді Біцюка звільнив забудовника Микита від судових зобов'язань – браслет, паспорт, заборона на виїзд за кордон. Все, вже все можна,

– мовиться у її повідомленні.

За інформацією Крюкової, вже 14 травня суд звільнить Микитася від застави і відпустить на свободу.

Справа Микитася: основне

Максим Микитась – один із найвпливовіших забудовників у Києві. НАБУ повідомило йому про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 80 мільйон гривень.

Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень.

Наприкінці жовтня 2019 року суд змінив запобіжний захід для Микитася. Його взяли під варту з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. Вже за два дні внесли потрібну суму.

20 січня 2020 року ексдепутата зняли з рейсу при спробі вильоту з України.

3 квітня підозрюваному збільшили розмір застави до 100 мільйонів гривень. Микитась повинен був внести гроші протягом 5 днів.

Що ще відомо про Максима Микитася? Він є одним із найбільших київських забудовників. З червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).



Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. Представляв у Верховній Раді об'єднання "Воля народу". У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.