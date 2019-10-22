Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу Антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения для экс-нардепа Максима Микитася. Бывшего парламентария взяли под стражу с возможностью залога в 80 миллионов гривен.

Согласно решению суда, Микитась будет находиться под стражей до 14 ноября 2019 года. Подозреваемого взяли под стражу сразу в зале суда, сообщает "Центр противодействия коррупции".

Что известно о деле, в котором фигурирует Микитась?

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Бывшего нардепа подозревают в хищении и присвоении имущества Национальной гвардии Украины на сумму почти 82 миллионов гривен. Кроме того, в САП заявили, что Микитась раздумывал об убийстве других участников этого дела.

Апелляционная палата рассматривала жалобу прокуроров САП из-за слишком мягкой меры пресечения для Микитася. При установленном вреде на сумму 82 миллионов гривен экс-депутату назначили залог лишь в размере 5,5 миллиона гривен.

Что известно про Максима Микитася?Максим Микитась – один из крупнейших киевских застройщиков, с июня 2010 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).



Депутатом стал в 2016 году, победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец. В 2019 баллотировался в Верховную Раду там же, однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову.



2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму свыше 81 миллиона гривен. Экс-нардеп, считает следствие, использовал подконтрольные строительные компании и действовал в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии, гендиректором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами. И таким образом организовал коррупционную схему и завладел недвижимостью Нацгвардии.