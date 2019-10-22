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      Антикорупційний суд арештував екснардепа Микитася

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      Суд розглянув апеляцію на надто м'який запобіжний захід Микитасю
      Суд розглянув апеляцію на надто м'який запобіжний захід Микитасю / zn.ua

      Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу Антикорупційної прокуратури на запобіжний захід для екснардепа Максима Микитася. Колишнього парламентаря взяли під варту з можливістю застави у 80 мільйонів гривень.

      Відповідно до рішення суду, Микитась перебуватиме під вартою до 14 листопада 2019 року. Підозрюваного взяли під варту одразу в залі суду, повідомляє "Центр протидії корупції".

      Що відомо про справу, у якій фігурує Микитась?

      Цікаво: Ексдепутату Микитасю повідомили про підозру: що йому загрожує

      Колишнього нардепа підозрюють у розкраданні і привласненні майна Національної гвардії України на суму майже 82 мільйонів гривень. Крім того, у САП заявили, що Микитась роздумував про вбивство інших учасників цієї справи.

      Апеляційна палата розглядала скаргу прокурорів САП через занадто м'який запобіжний захід для Микитася. При встановленій шкоді на суму 82 мільйонів гривень ексдепутату призначили заставу лише в розмірі 5,5 мільйона гривень.

      Що відомо про Максима Микитася?Максим Микитась – один із найбільших київських забудовників, з червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).

      Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.

      2 жовтня 2019 року НАБУ й САП повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Екснардеп, вважає слідство, використовував підконтрольні будівельні компанії та діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії, гендиректором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами. І у такий спосіб організував корупційну схему та заволодів нерухомістю Нацгвардії.

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України САП Антикорупційний суд Нацгвардія Корупція
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