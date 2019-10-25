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      Всего за два дня: 80 000 000 гривен залога за экс-депутата Микитася уже нашли

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      За экс-депутата Микитася внесли 80 миллионов залога
      За экс-депутата Микитася внесли 80 миллионов залога / novynarnia.com

      Высший антикоррупционный суд определил для бывшего народного депутата Максима Микитася в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 80 миллионов гривен. Уже через два дня, 24 октября, за экс-депутата уплатили кругленькую сумму залога.

      Так же поданы все документы, а родные ожидают, когда суд отпустит Микитася под залог, сообщает "Слово и дело".

       Интересно: Экс-депутату Микитасю сообщили о подозрении: что ему грозит

      Что известно о Максима Микитася?

      Максим Микитась – один из крупнейших киевских застройщиков, с июня 2010 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).

      Депутатом стал в 2016 году, победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец. В 2019 баллотировался в Верховную Раду там же, однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову.

      2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму свыше 81 миллиона гривен. Экс-нардеп, считает следствие, использовал подконтрольные строительные компании и действовал в сговоре с экс-командующим Нацгвардии, гендиректором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами. И таким образом организовал коррупционную схему и завладел недвижимостью Нацгвардии.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Антикоррупционный суд Нацгвардія
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