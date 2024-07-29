Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В частности, аналитики проанализировали заявление Путина во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

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О каком заявлении речь

Путин заявил, что если США в 2026 году разместят ракетные системы большой дальности в Германии, то время полета к российским промышленным и оборонным объектам составит около 10 минут.

Диктатор пообещал принять "зеркальные меры" и вывести Россию из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин ошибочно пытается представить развертывание Россией запрещенных Договором о РСМД ракет, вероятно, как часть его постоянных усилий, направленных на использование бряцания ядерными саблями, чтобы подтолкнуть Запад к вынужденному сдерживанию,

– говорится в отчете.

Размещение ракет: главное

США и Германия с 2026 года США планируют начать "эпизодическое развертывание" на территории Германии огневых средств большой дальности, в частности Стандартной ракеты 6 (SM-6) и наземных ударных ракет "Томагавк".

Также США разогнали ракетные системы средней дальности "Тайфун" (Typhon Mid-Range Capability, MRC) в Дании и на Филиппинах в рамках недавних совместных учений.

Справочно. Зато диктатор Владимир Путин во время визита в КНДР подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает, что Россия и КНДР немедленно окажут друг другу помощь, если одна из сторон подвергнется нападению и окажется в состоянии войны.