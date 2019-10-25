Всього за два дні: 80 000 000 гривень застави за ексдепутата Микитася вже знайшли

Вищий антикорупційний суд визначив для колишнього народного депутата Максима Микитася у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 80 мільйонів гривень. Вже через два дні, 24 жовтня, за експарламентаря сплатили кругленьку суму застави.

Так само і подані усі документи, а рідні очікують, коли суд відпустить Микитася під заставу, повідомляє "Слово і діло".

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Що відомо про Максима Микитася?

Максим Микитась – один із найбільших київських забудовників, з червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).

Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.

2 жовтня 2019 року НАБУ й САП повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Екснардеп, вважає слідство, використовував підконтрольні будівельні компанії та діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії, гендиректором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами. І у такий спосіб організував корупційну схему та заволодів нерухомістю Нацгвардії.