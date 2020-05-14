Новая мера пресечения для Микитася: на этот раз домашний арест

Бывшему нардепу и скандальному застройщику Максиму Микитасю избрали новую меру пресечения. Его подозревают в махинациях с квартирами Нацгвардии, и уже однажды он нарушил обязательства перед судом по этому делу.

Новую меру пресечения избирал для Микитася Высший антикоррупционный суд. Под круглосуточный домашний арест Микитася отправили на два месяца, пишет Интерфакс-Украина.

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Прокурор требовал для Микитася содержания под стражей с возможностью залога в 100 миллионов гривен. Это ходатайство ВАКС удовлетворил лишь частично. Микитась будет оставаться под домашним арестом и носить электронный браслет до 14 июля 2020 года.

Защита бывшего народного депутата отметила, что будет подавать апелляцию на такое решение.

Дело Микитася: главное

В начале октября НАБУ сообщило Максиму Микитасю о подозрении. Его обвинили в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. Следствие установило, что Микитась действовал в сговоре с бівшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым, использовал свои связи в строительных компаниях.

По данным следствия, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраинах на Бориспольской. Разница в цене составила больше 81 миллиона гривен.

Предыдущие меры и их нарушение

Высший антикоррупционный суд назначил ему залог в размере 5,5 миллионов гривен. Позже его сменили на более строгий – арест с возможностью залога в 80 миллионов гривен. Через два дня эту сумму внесли, и Микитась оказался на свободе. Через несколько месяцев, в январе 2020-го, Микитася сняли с рейса, когда он хотел покинуть Украину. Это было прямым нарушение предыдущей меры пресечения.



Микитася пограничники сняли с рейса в Великобританию / Фото newsоne

Взыскание с Микитася 30 миллионов

3 апреля подозреваемому увеличили размер залога до 100 миллионов гривен. Эту сумму он не оплатил, следовательно прокуроры походатайствовали о его новом аресте.

Однако, Высшему антикоррупционному суду удалось взыскать с Микитася 30 миллионов гривен в казну государства. Причиной стала неформальная встреча с двумя другими подозреваемыми по этому делу. Согласно условиям залога, они не могли общаться.