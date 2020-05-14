Новий запобіжний захід для Микитася: цього разу домашній арешт

Екснардепу та скандальному забудовнику Максиму Микитасю обрали новий запобіжний захід. Його підозрюють у махінаціях з квартирами Нацгвардії, і вже одного разу він порушив зобов'язання перед судом у цій справі.

Новий запобіжний захід обирав для Микитася Вищий антикорупційний суд. На цілодобовий домашній арешт Микитася відправили на два місяці, пише Інтерфакс-Україна.

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Прокурор вимагав для Микитася тримання під вартою з можливістю застави у 100 мільйонів гривень. Це клопотання ВАКС задовольнив лише частково. Микитась залишатиметься під домашнім арештом і носитиме електронний браслет до 14 липня 2020 року.

Захист колишнього народного депутата зазначив, що подаватиме на таке рішення апеляцію.

Справа Микитася: головне

На початку жовтня НАБУ повідомило про підозру. Його звинуватили у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень. Слідство встановило, що Микитась діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, використав свої зв'язки у забудовних компаніях.

За даними слідства, він обміняв квартири в будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири в околицях на Бориспільській. Різниця в ціні становила понад 81 мільйон гривень.

Попередні запобіжні заходи і їхнє порушення

Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень. Пізніше його змінили на суворіший – арешт з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. За два дні цю суму внесли, і Микитась опинився на волі. За декілька місяців – у січні 2020-го, Микитася зняли з рейсу, коли він хотів покинути Україну. Це було прямим порушення попереднього запобіжного заходу.

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