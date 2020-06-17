Руководителям НАБУ и САП предложили взятку в 6 миллионов долларов. Перед этим двое подозреваемых консультировались с представителями религиозной организации и ходили к гадалке.

Об этом председатель НАБУ Артем Сытник рассказал в программе "Что это было?" на 24 канале. По его словам, во время документирования дела его шокировали такие детали.

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"Один подозреваемый консультировался с представителем религиозной организации в том, одобряет ли Бог такие действия. Другая подозреваемая консультировалась с гадалкой, как карты показывают, можно ли (давать взятку – 24 канал). Об этом страшно читать, когда люди занимая такие должности, совершают такие действия. Поэтому это не совсем приятно", – пояснил он.

Ведущий программы Сергей Лещенко отметил, что взятку предлагали агенту НАБУ Евгению Шевченко, который уже фигурировал в нескольких спецоперациях, и добавил: "Для меня загадка, как люди предлагают такую ​​взятку агенту НАБУ. Такое впечатление, что эти люди не смотрели телевизор последние 5 лет или они потеряли разум на некоторые время".

На эти слова Артем Сытник ответил: "Когда мы увидели в ходе документирования, что основные консультации проводились с представителями религиозных общин, то надо спрашивать у тех людей почему так".

Он также добавил, что подозреваемая консультировалась с гадалкой за несколько часов до передачи средств.

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