Подозреваемая ходила к гадалке, – Сытник раскрыл шокирующие детали подкупа НАБУ и САП
Руководителям НАБУ и САП предложили взятку в 6 миллионов долларов. Перед этим двое подозреваемых консультировались с представителями религиозной организации и ходили к гадалке.
Об этом председатель НАБУ Артем Сытник рассказал в программе "Что это было?" на 24 канале. По его словам, во время документирования дела его шокировали такие детали.
К слову Рекордная взятка НАБУ и САП: важные подробности о фигурантах
"Один подозреваемый консультировался с представителем религиозной организации в том, одобряет ли Бог такие действия. Другая подозреваемая консультировалась с гадалкой, как карты показывают, можно ли (давать взятку – 24 канал). Об этом страшно читать, когда люди занимая такие должности, совершают такие действия. Поэтому это не совсем приятно", – пояснил он.
Ведущий программы Сергей Лещенко отметил, что взятку предлагали агенту НАБУ Евгению Шевченко, который уже фигурировал в нескольких спецоперациях, и добавил: "Для меня загадка, как люди предлагают такую взятку агенту НАБУ. Такое впечатление, что эти люди не смотрели телевизор последние 5 лет или они потеряли разум на некоторые время".
На эти слова Артем Сытник ответил: "Когда мы увидели в ходе документирования, что основные консультации проводились с представителями религиозных общин, то надо спрашивать у тех людей почему так".
Он также добавил, что подозреваемая консультировалась с гадалкой за несколько часов до передачи средств.
Взятка в 6 миллионов долларов для НАБУ и САП: что известно
- 12 июня руководству НАБУ и САП пытались дать взятку в размере 6 миллионов долларов наличными. Один миллион должен был принадлежать посредникам.
- За это антикоррупционные органы должны были закрыть эпизод, в котором Злочевский содействовал в завладении деньгами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку".
- Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко. Рекордную взятку перечисляли, как предусматривает процедура, более 12 часов.
- В НАБУ и САП отмечают, что это дело не имеет отношения к кандидату в президенты США Джо Байдену и его сыну, несмотря на то, что там фигурируют люди, связанные с компанией Burisma.
- 15 июня суд избрал меру пресечения для трех подозреваемых – их отправили под стражу на два месяца, но с возможностью залога.