Керівникам НАБУ і САП запропонували хабар у 6 мільйонів доларів. Перед цим двоє підозрюваних консультувались з представниками релігійної організації та ходили до ворожки.

Про це голова НАБУ Артем Ситник розповів в програмі "Що це було?" на 24 каналі. За його словами, під час документування справи його шокували такі деталі.

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"Один підозрюваний консультувався з представником релігійної організації щодо цього, чи схвалює Бог такі дії. Інша підозрювана консультувалась з ворожкою, як карти вказують, чи можна (давати хабар – 24 канал). Про це страшно читати, коли люди обіймаючи такі посади, вчиняють такі дії. Тому це не зовсім приємно", – пояснив він.

Ведучий програми Сергій Лещенко наголосив, що хабар пропонували агенту НАБУ Євгену Шевченку, який вже фігурував в декількох спецопераціях, та додав: "Для мене загадка, як люди пропонують такий хабар агенту НАБУ. Таке враження, що ці люди не дивились телевізор останні 5 років або вони втратили розум на деяких час".

На ці словами Артем Ситник відповів: "Коли ми побачили в ході документування, що основні консультації проводились з представниками релігійних громад, то треба запитувати в тих людей чому так".

Він також додав, що підозрювана консультувалась з ворожкою за декілька годин до передачі коштів.

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