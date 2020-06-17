Підозрювана ходила до ворожки, – Ситник розкрив шокуючі деталі підкупу НАБУ та САП
Керівникам НАБУ і САП запропонували хабар у 6 мільйонів доларів. Перед цим двоє підозрюваних консультувались з представниками релігійної організації та ходили до ворожки.
Про це голова НАБУ Артем Ситник розповів в програмі "Що це було?" на 24 каналі. За його словами, під час документування справи його шокували такі деталі.
До слова Рекордний хабар НАБУ та САП: важливі подробиці про фігурантів
"Один підозрюваний консультувався з представником релігійної організації щодо цього, чи схвалює Бог такі дії. Інша підозрювана консультувалась з ворожкою, як карти вказують, чи можна (давати хабар – 24 канал). Про це страшно читати, коли люди обіймаючи такі посади, вчиняють такі дії. Тому це не зовсім приємно", – пояснив він.
Ведучий програми Сергій Лещенко наголосив, що хабар пропонували агенту НАБУ Євгену Шевченку, який вже фігурував в декількох спецопераціях, та додав: "Для мене загадка, як люди пропонують такий хабар агенту НАБУ. Таке враження, що ці люди не дивились телевізор останні 5 років або вони втратили розум на деяких час".
На ці словами Артем Ситник відповів: "Коли ми побачили в ході документування, що основні консультації проводились з представниками релігійних громад, то треба запитувати в тих людей чому так".
Він також додав, що підозрювана консультувалась з ворожкою за декілька годин до передачі коштів.
Хабар у 6 мільйонів доларів для НАБУ та САП: що відомо
- 12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар розміром у 6 мільйонів доларів готівкою. Один мільйон мав належати посередникам.
- За це антикорупційні органи мали закрити епізод, в якому Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".
- Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку. Рекордний хабар перераховували, як передбачає процедура, понад 12 годин.
- У НАБУ та САП зазначають, що ця справа не має стосунку до кандидата в президенти США Джо Байдена та його сина, попри те, що там фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma.
- 15 червня суд обрав запобіжний захід для трьох підозрюваних – їх відправили під варту на два місяці, але з можливістю застави.