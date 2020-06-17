Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко забрав справу Олега Бахматюка, коли в НАБУ вже збиралися реалізовувати підозру.

Артем Ситник повідомив, що частково ці документи були затоплені. Про це директор НАБУ розповів у прямому ефірі на 24 каналі в програмі "Що це було?".

Цікаво ВАКС підтримав клопотання прокуратури щодо взяття під варту Бахматюка: відповідь бізнесмена

Він додав, що у справі Бахматюка вже давно були готові експертизи, встановлені збитки державі в сумі 1 мільярд 8 мільйонів гривень та готові підозри. Проте генеральний прокурор Луценко прийняв рішення про передачу справи до Національної поліції. Тоді майже миттєво справа була закрита. Вже завдяки рішенню Руслана Рябошапки це все було скасовано і справу повернули до НАБУ.

Читайте також Підозрювана ходила до ворожки, – Ситник розкрив шокуючі деталі підкупу НАБУ та САП

"Ми говорили відкрито, що при умові повернення цих коштів, це може зараховуватися, як пом'якшувальна обставина. Проте, крім розмов і обіцянок, ми нічого більше не чули", – розповів Артем Ситник.

Він пригадав, що замість повернення грошей, Олег Бахматюк влаштовував мітинги та медійні кампанії. Тобто кошти витрачалися не на те, щоб закрити борг, який виник в результаті розкрадання, а фактично на медіа.