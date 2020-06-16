Справи проти Коломойського складні й тривають роками. Важко зробити навіть експертизи, бо коли фахівці бачать назви установ – "Приватбанк", "Укрнафта", "Центренерго", – то втрачають свідомість або роблять все, щоб не бути причетними.

Про це говорив очільник САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) Назар Холодницький 15 червня в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

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Чи можуть Коломойському оголосити підозру у 2020 році

Холодницький заявив, що з думкою голови НАБУ Артемом Ситником не згоден. Ситник раніше казав, що слідство у справах проти олігарха Ігоря Коломойського наблизилось до стадії оголошення підозри.

Головний антикорупційний прокурор вважає, що за його каденції справи проти Коломойського не закриють. І пояснив свою позицію: справи важкі, тривають роками (щодо "Приватбанку" – вже чотири роки, а є ще й "Укрнафта" та "Центренерго").

Окрім того, як наголосив Холодницький, багато експертиз треба провести, але є труднощі з цим.

Бачачи такі назви установ і кейсів, яким треба давати економічний висновок, багато хто, як не втрачає свідомість, то робить все, щоб не бути причетним до цього,

– сказав голова САП.

"Але слідство не зупинене, справи не закриті. Думаю, за моєї каденції воно так і залишиться", – підсумував Назар Холодницький (до слова, термін повноважень його спливає у листопаді 2020 року).

Коротко про ймовірну підозру Коломойському