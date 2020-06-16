Подозрение Коломойскому в 2020 году: Холодницкий оценил реальность такого сценария
Дела против Коломойского сложные и длятся годами. Трудно сделать даже экспертизы, потому что когда специалисты видят названия учреждений – "Приватбанк", "Укрнафта", "Центрэнерго", – то теряют сознание или делают все, чтобы не быть причастными.
Об этом говорил глава САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) Назар Холодницкий 15 июня в эфире "Свободы слова" на ICTV.
К теме Важнейший финал за последние 3 года: что известно о деле Суркисов и "Приватбанка"
Могут ли Коломойскому огласить подозрение в 2020 году
Холодницкий заявил, что с мнением руководителя НАБУ Артемом Сытником не согласен. Сытник ранее говорил, что следствие по делам против олигарха Игоря Коломойского приблизилось к стадии объявления подозрения.
Главный антикоррупционный прокурор считает, что при его каденции дела против Коломойского не закроют. И объяснил свою позицию: дела тяжелые, длятся годами (по "Приватбанку" - уже четыре года, а еще есть "Укрнафта" и "Центрэнерго").
Кроме того, как отметил Холодницкий, много экспертиз надо провести, но есть проблемы с этим.
Видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономические выводы, многие теряют сознание. Либо делает все, чтобы не быть причастным к этому,
– сказал глава САП.
"Но следствие не остановлено, дела не закрыты. Думаю, при моей каденции оно так и останется", – подытожил Назар Холодницкий (к слову, срок полномочий его истекает в ноябре 2020 года).
Коротко о вероятном подозрении Коломойскому
- Ноябрь 2019: действующий тогда генпрокурор Рябошапка передал НАБУ дело о выводе 117 миллиардов гривен из "Приватбанка" до его национализации.
- Расследовали правоохранители вероятный заговор для нанесения ущерба государству олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – бывших владельцев "Приватбанка".
- Март 2020: руководитель НАБУ Артем Сытник заявляет, что дело "Приватбанка" уже на финальной стадии.