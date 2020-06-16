Дела против Коломойского сложные и длятся годами. Трудно сделать даже экспертизы, потому что когда специалисты видят названия учреждений – "Приватбанк", "Укрнафта", "Центрэнерго", – то теряют сознание или делают все, чтобы не быть причастными.

Об этом говорил глава САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) Назар Холодницкий 15 июня в эфире " Свободы слова " на ICTV.

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Могут ли Коломойскому огласить подозрение в 2020 году

Холодницкий заявил, что с мнением руководителя НАБУ Артемом Сытником не согласен. Сытник ранее говорил, что следствие по делам против олигарха Игоря Коломойского приблизилось к стадии объявления подозрения.

Главный антикоррупционный прокурор считает, что при его каденции дела против Коломойского не закроют. И объяснил свою позицию: дела тяжелые, длятся годами (по "Приватбанку" - уже четыре года, а еще есть "Укрнафта" и "Центрэнерго").

Кроме того, как отметил Холодницкий, много экспертиз надо провести, но есть проблемы с этим.

Видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономические выводы, многие теряют сознание. Либо делает все, чтобы не быть причастным к этому,

– сказал глава САП.

"Но следствие не остановлено, дела не закрыты. Думаю, при моей каденции оно так и останется", – подытожил Назар Холодницкий (к слову, срок полномочий его истекает в ноябре 2020 года).

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