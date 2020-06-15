Верховный суд Украины приступил к рассмотрению иска семьи Суркисов против "Приватбанка". Хотят опровергнуть свою связь с Игорем Коломойским, чтобы вернуть депозиты, утраченные во время национализации "Приватбанка". Все предыдущие инстанции приняли решения в пользу олигархов и обязали банк выплатить им около 250 миллионов долларов. Точку в истории должен поставить Верховный суд.

Производство и 40 томов дела тянется уже почти 4 года. Семья Суркисов пытается отсудить свои потерянные депозиты в "Приватбанке". Дело рассматривают 17 судей Верховного суда. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

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Решением спецкомиссии Нацбанка в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами "Приватбанка". С семьи Суркисов и их компаний было взыскано 7 миллиардов гривен – депозиты принудительно конвертировали в акции банка.



Суркисы / Фото "Українська правда"

Связанность семьи Суркисов с бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским подтверждается совместным владением олигархами. На тот момент акциями трех медиа через кипрскую компанию Bolvik Ventures. В Верховном суде адвокаты Суркисов называют доказательство необоснованным.

Судебный спор между госбанком и Суркисами идет напряженно. В феврале Печерский суд обязал государственный "Приватбанк" вернуть депозиты оффшорным компаниям братьев – свыше 250 миллионов долларов. Апелляцию тоже Суркисы выиграли. Представители государственного учреждения называют эти решения незаконными.

В деле много доказательств, подтверждающих позицию государственного банка. В частности, есть выводы экспертов в области права, как украинского, так и кипрского,

– сообщил адвокат "Приватбанка" Олег Лозовский.

Тем более, открещивание от этого представители госбанка называют нелогичным. Ведь сам Игорь Суркис признал свою связь с Коломойским в иске пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой в Высокий суд Англии и Уэльса.



Игорь Коломойський / Фото "Українська правда"

"Этот иск был обоснован тем, что якобы господин Игорь Коломойский заключил с господином Петром Порошенко договор об отчуждении доли в “1+1”. Таким образом можно утверждать, что господин Игорь Суркис подтвердил позицию национального банка", – заявил адвокат АО "Приватбанк" Олег Лозовский.

В ходе последнего судебного заседания представители "Приватбанка" также ходатайствовали о применении в рассмотрении дела нового законодательства. Так называемого "антиколомойского закона" о невозврате банков. Который, кстати, уже успешно используют суды. Адвокаты семьи олигархов – против. Утверждают, что "Приватбанк" затягивает дело.

Сторона ответчиков максимально затягивала дело и после этого подает ходатайство о закрытии производства. По нашему мнению, это является прямой попыткой нарушить право доступа к правосудию,

– рассказал адвокат семьи Суркисов Олег Слободян.

В Нацбанке называют финал этого дела самым важным за последние 3 года решением. Ведь вердикт в пользу Суркисов может "активировать" рассмотрение дела об отмене национализации "Приватбанка", пока что замороженное другим судом, Шестым апелляционным.

"Это будет очень четкий сигнал нашим международным партнерам, что мы получили деньги МВФ, а сейчас не планируем выполнять взятые на себя обязательства. Это ухудшит уровень доверия и будет влиять на перспективы привлечения в Украину средств на внешних рынках", – пояснил Сергей Фурса.

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А еще создаст прецедент для аналогичных исков других связанных с Коломойским людей. А здесь уже речь идет о потере не только 1 миллиарда гривен Суркисов, а еще около 30 миллиардов.